Söker Servitör/Servitris,

Pogodak Etablering i Karlskoga AB / Servitörsjobb / Karlskoga
2025-11-03


Visa alla servitörsjobb i Karlskoga, Lekeberg, Degerfors, Nacka, Storfors eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Pogodak Etablering i Karlskoga AB i Karlskoga, Lidköping eller i hela Sverige

Bullseye Saloon söker nu engagerade och serviceinriktade medarbetare till helgerna! Vi är en Western-inspirerad restaurangkedja där nutid möter dåtid i en unik och stämningsfull miljö. Här serverar vi vällagad mat från grunden och vill alltid ge våra gäster det bästa bemötandet.
Vi söker dig som:
Är utåtriktad, positiv och gillar att arbeta med människor
Trivs i ett högt tempo och är strukturerad även när det är mycket att göra
Är flexibel, lösningsorienterad och tycker om att samarbeta
Har känsla för service och bemötande - tidigare erfarenhet är meriterande men inte ett krav
Vill arbeta helger & sena kvällar

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03
E-post: mattias.bullseyesaloon@gmail.com

Arbetsgivare
Pogodak Etablering i Karlskoga AB (org.nr 559026-6366)
691 32  KARLSKOGA

Arbetsplats
Bullseye Saloon Karlskoga

Jobbnummer
9584595

Prenumerera på jobb från Pogodak Etablering i Karlskoga AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Pogodak Etablering i Karlskoga AB: