Söker Servitör/Servitris,

Bullseye Saloon söker nu engagerade och serviceinriktade medarbetare till helgerna! Vi är en Western-inspirerad restaurangkedja där nutid möter dåtid i en unik och stämningsfull miljö. Här serverar vi vällagad mat från grunden och vill alltid ge våra gäster det bästa bemötandet. Vi söker dig som: Är utåtriktad, positiv och gillar att arbeta med människor Trivs i ett högt tempo och är strukturerad även när det är mycket att göra Är flexibel, lösningsorienterad och tycker om att samarbeta Har känsla för service och bemötande - tidigare erfarenhet är meriterande men inte ett krav Vill arbeta helger & sena kvällar