Söker du sommarjobb?

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Nr.1 Personalpartner AB / Lagerjobb / Skara Visa alla lagerjobb i Skara
2026-06-16
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nr.1 Personalpartner AB i Skara
, Götene
, Lidköping
, Falköping
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och erfaren truckförare för sommaren.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innefatta truckkörning med motviktstruck samt ledstaplare, ansvara för lossning och lastning av ankommande gods samt förse produktionen med material. Du kommer också att utföra löpande rapporteringar av lagerhållning och godsmottagning vilket kräver god datavana. I rollen ingår även förflyttning av gods och ompaketeringar av material för produktion och kunder. Arbetet innebär att hantera en del stora, tunga och otympliga produkter vilket ställer högre krav på din truckkörning.
Bakgrund och personliga egenskaper
Du som söker dig till oss har en utbildning inom lager och logistik, alternativt har du arbetslivserfarenhet som är relevant för arbetsuppgifterna. Truckkort med A och B-behörighet samt erfarenhet av Motviktstruck (B1) är ett krav. Meriterande är om du har arbetat inom tillverkningsindustrin, erfarenhet av någon form av lagersystem sedan tidigare samt har erfarenhet av lossning/lastning. Körkort och tillgång till bil är ett krav då det kan vara svårt att ta sig till vår kund med kollektivtrafik.
Du är serviceinriktad och som person motiveras du av att arbeta i ett högt arbetstempo. Vi söker en strukturerad och självgående person som tycker om ordning och reda. Du har en förmåga att själv planera samt ta ansvar för ditt arbete. Vi ser också gärna att du är en lagspelare som bidrar till ett positivt arbetsklimat och samarbetar med kollegor för att uppnå gemensamma mål. Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt.
Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nr.1 Personalpartner AB
(org.nr 556606-5800), https://jobb.firstpersonal.se/lediga-jobb/
Richerts gata 4A (visa karta
)
541 31 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
First Personalpartner Kontakt
Lisa Martinsson lisa@firstpersonal.se Jobbnummer
9965104