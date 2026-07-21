Söker du sommarjobb?

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Nr.1 Personalpartner AB / Slaktarjobb / Skara Visa alla slaktarjobb i Skara
2026-07-21
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nr.1 Personalpartner AB i Skara
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
Är du noggrann, ansvarstagande och trivs med ett praktiskt arbete?
Vi söker nu en produktionsmedarbetare som vill bli en del av vårt team och bidra till tillverkningen av högkvalitativa Livsmedelsprodukter.Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du att arbeta med hela produktionsprocessen, bland annat:
Paketering av färdiga produter.
Hantering och förberedelse av råvaror.
Kvalitetskontroller för att säkerställa hög standard på våra produkter.
Städning och rengöring av arbetsplats och utrustning enligt gällande rutiner.
Arbetet är varierande och innebär både självständiga arbetsuppgifter och samarbete med kollegor.
Bakgrund och personliga egenskaper
Vi söker dig som;
Är noggrann och har ett öga för kvalitet.
Är ansvarstagande och pålitlig.
Trivs med ett fysiskt arbete och ett högt arbetstempo.
Har god samarbetsförmåga men kan även arbeta självständigt.
Tidigare erfarenhet av livsmedelsproduktion.
Arbetstid är förlagd måndag–fredag kl. 07.00–16.00.Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt.
Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nr.1 Personalpartner AB
(org.nr 556606-5800), https://jobb.firstpersonal.se/lediga-jobb/
Richerts gata 4A (visa karta
)
541 31 SKÖVDE Arbetsplats
First Personalpartner Kontakt
Lisa Martinsson lisa@firstpersonal.se Jobbnummer
10007934