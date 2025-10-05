Söker du extrajobb i Bålsta?
Pokayoke AB / Lagerjobb / Upplands-Bro
2025-10-05
Publiceringsdatum2025-10-05Om tjänsten
Söker du efter ett extra arbete vid sidan av dina studier eller ditt nuvarande arbete?
Som medarbetare på Pokayoke får du jobba med spännande verksamheter inom logistik branschen. Du blir en viktig spelare för oss och vår kunds framgång, och kommer ha stora möjligheter att utveckla din erfarenhet och kunskap.
För den här rollen söker vi någon som har en annan sysselsättning på 50%. Antingen är du student eller arbetar deltid. Du kommer att behöva uppvisa intyg på din huvudsakliga sysselsättning innan eventuell anställning för denna tjänst.
Tjänsten är på deltid och du ska vara tillgänglig för minst 3 pass/vecka, tiderna är:
Dag 6.15-15.00 och Natt 22.45-6.45. Vi har störst behov söndag natt så viktigt att man är tillgänglig för jobb söndag 22.45-06.45.Arbetsuppgifter
Du kommer till större del få arbeta med plock, pack samt sortering.
Vad vi söker
Som person tror vi att du är driven, effektiv och noggrann med en stark vilja att leverera ett bra jobb. Du ska kunna arbeta självgående och i ett team där det är högt tempo.
Har du tidigare erfarenhet av lager och/eller truckkort är detta ett plus i kanten men inget krav. Det viktigaste är personliga egenskaper och inställning.
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av lagerarbete
• Truckkort
Detta är ett bemanningsuppdrag via Pokayoke.
Intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag!
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av.
Hos oss är alla lika värda. Vi tar hand om varandra och vill ständigt lära varandra och av varandra. Vi är öppna för utveckling och gör alltid vårt bästa i uppdrag och samarbeten vi jobbar med. Inställningen är det viktigaste på Pokayoke! Ersättning
https://pokayoke.se/
