Software Developer
2026-03-12
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Software Developer hos vår kund.
Beskrivning Software Developer, nivå 4
Utvecklare till ett av våra Scrum-team som tar fram mjukvara till våra system inom ESM (Electronic Support Measures) sökes. Det som efterfrågas är en erfaren programmerare med mångårig erfarenhet av framför allt C++, Python, CMake, testramverk, inbyggda system, mm.
Personen ska ha lätt för att ta sig in i olika typer av kodbaser med både modern C++, och äldre C++. Viktigt att personen är en positiv lagspelare som är kommunikativ och gillar att utbilda och dela erfarenheter med mindre erfarna utvecklare. Uppdraget innefattar både nyutveckling, och felsökning/underhåll av mjukvaran till levererade produkter. Tidigare erfarenhet och förståelse från radar-/signalbehandling, och gärna uppdrag försvarsindustrin, är ett plus.
Uppdraget innebär arbete på vårt kontor, med ingen eller mycket begränsad möjlighet att jobba hemifrån. Uppdraget kan omfattas av försvarssekretess, vilket innebär krav på svenskt medborgarskap och godkännande av säkerhetsprövning utförd av myndighet.
Övrig information Placeringsort: Stockholm Uppdragslängd: ca 12 mån Uppdragsform: Konsultuppdrag eller hyrköp
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
