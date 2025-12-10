Socialt ansvarig samordnare (SAS)
Vård- och Äldreförvaltningen arbetar mot målet att ge både yngre och äldre invånare ett gott liv varje dag genom vård och omsorg, hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoinsatser. Inom förvaltningen arbetar cirka 2 500 engagerade medarbetare för att uppnå detta mål. För att förstärka det systematiska kvalitetsarbetet och säkra kvaliteten i enskildes dokumentation söker förvaltningen ytterligare en socialt ansvarig samordnare (SAS).
Vård- och äldreförvaltningen har i nuläget tre SAS som tillsammans med medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och en medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR) bildar en enhet på Vård-och äldreförvaltningens kvalitets- och utvecklingsfunktion. Viktiga ledstjärnor i vårt arbete är professionalism, lärande och engagemang.
Som SAS är du viktig del i att säkra och utveckla förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Du har en strategisk roll och deltar i utveckling och kvalitetssäkring av förvaltningens huvudprocess för omsorg och stöd enligt socialtjänstlagen samt övergripande rutiner. Du utreder rapporter om missförhållanden enligt Lex Sarah och fattar beslut på delegation från nämnden. Som en del i uppföljning av kvaliteten i våra verksamheter utför du i samverkan med MAR och MAR kvalitetsuppföljning i verksamheterna. I arbetsuppgifterna ingår också att delta i övergripande analys av avvikelser, lex Sarah och synpunkter samt att utveckla avvikelsehanteringen. Du stödjer verksamheten i planering och uppföljning av egenkontroll. Du har en viktig roll i arbetet vad gäller brukares dokumentation så att verksamheterna kan leva upp till dokumentationskraven. Du tar fram övergripande rutiner och annat stödjande material, , genomför introduktions- och utbildningsinsatser samt ger kunskapsstöd till olika funktioner och ombud på förvaltningen. I rollen ingår omvärlds- och lagkravsbevakning inom socialtjänstens område och informerar om förändringar som påverkar förvaltningens verksamheter. I uppdraget ingår även att delta i olika projekt eller annat utvecklingsarbete som sakkunnig inom socialtjänstens område. I uppdraget samarbetar du med förvaltningens chefer, MAS, MAR, verksamhetsutvecklare, processledare och förvaltningscontroller samt övriga SAS i kommunen.
Som arbetsgivare tror vi att det är viktigt med balans i livet för att lyckas i sitt arbete. Utöver ett förmånligt flextidsavtal har vi därför en rad förmåner som du som medarbetare kan ta del av i syfte att främja en god hälsa och skapa balans mellan arbete och fritid.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleexamen som socionom, jurist eller inom social omsorg. För tjänsten krävs minst 5 års erfarenhet av kvalificerat arbete inom det sociala området. Det är meriterande om du tidigare arbetat som SAS. Du har kunskap och förståelse för vad som bidrar till god kvalitet för dem verksamheten är till för. Du arbetar systematiskt och proaktivt. Du har gedigen kunskap och erfarenhet av den lagstiftning och annan författningsreglering som styr, främst Socialtjänstlagen. Du ska ha gedigen vana av utredningsarbete. Erfarenhet från äldreomsorg och processarbete är meriterande. För att kunna stödja, informera och utbilda medarbetare och chefer krävs god pedagogisk förmåga och att du uttrycker dig väl både i tal och skrift. Du behöver vara lyhörd och flexibel inför verksamhetens behov och också ha förmågan att vara tydlig när så krävs. Vi tror att du med din gedigna erfarenhet, ditt lugn och din trygghet har lätt för att få förtroende i de relationer du bygger. Rollen kräver god förmåga att samarbeta och samverka med andra samtidigt som du självständigt behöver kunna bedriva ditt arbete effektivt. Du är strukturerad och planerar, organiserar och prioriterar självständigt ditt arbete. Vidare behöver du vara analytisk och ha förmåga att ta ett helhetsperspektiv och se samband i komplexa frågor.Så ansöker du
Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00. Intervjuer kommer att genomföras 7 och 8 januari
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök jobbet" nedan. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
