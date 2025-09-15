Socialsekreterare barn och unga, placeringar
Vad roligt att du är intresserad av jobb i Kils kommun. Vi är ungefär 1 000 anställda som arbetar för att ungefär 12 000 invånare ska få en bra service. För oss är det viktigt att du ser varje människa som en individ och att du tillsammans med dina kollegor strävar efter att skapa en välkomnande miljö där alla har möjligheten att trivas och utvecklas. Du nöjer dig inte med att bara vara bra. Du vill bli ännu bättre och ser till att omvärldsbevaka och göra de förändringar som krävs för att vi ska möta framtiden på ett bra sätt. Det är precis det som vår vision, Kil - på rätt spår, handlar om. Vi strävar efter att befinna oss på rätt spår men måste alltid vara beredda att pröva nya vägar för att nå dit. Välkommen med din ansökan!
I sektor Arbete och individ organiseras individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad, funktionsstöd, integration och vuxenutbildning.
Välkommen som vår kollega! Socialsekreterare i team Barn och unga i Utredningsgruppen arbetar i huvudsak med utredningar enligt SoL och LVU.
Teamet består för närvarande av nio socialsekreterare, vi har en god grundbemanning i arbetsgruppen och är ett "gött" gäng med mycket humor. Vi utökar det arbetsledande stödet och kommer inom kort ha två Förste socialsekreterare som ger dagligt stöd och vägledning i arbetet samt en administratör för administrativt stöd. Vi arbetar utifrån BBIC med ett tydligt fokus på att ta tillvara individens och nätverkets egna resurser. Du kommer ingå i en arbetsgrupp med engagerade kollegor med varierande lång erfarenhet inom Individ- och familjeomsorgen. Du har ett nära samarbete med andra medarbetare inom Individ- och familjeomsorgen, bland andra team vuxen, öppenvårdsgruppen, samt med andra kommunala och externa aktörer. I den mindre kommunen har vi korta beslutsvägar. På Individ- och familjeomsorgen arbetar vi aktivt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för att ge förutsättningar till hållbart arbetsliv och att utöka det arbetsledande stödet är en åtgärd av flera som är på gång. Du har möjlighet till friskvårdsbidrag och friskvårdstimme. Arbetsgruppen har tillgång till extern handledning.Dina arbetsuppgifter
I aktuell tjänst kommer du främst arbeta med placerade barn samt familjehem. Arbetet innebär bland annat att du har kontakt med barn och unga placerade i familjehem eller hem för vård och boende. Du följer upp insatserna och ansvarar för att barnet/den unge får sina behov tillgodosedda genom placeringen. Du rekryterar, utreder samt handleder även resurser såsom familjehem. Du verkar för att kundens egna lösningar och resurser tillvaratas genom att samarbeta med individen, dess familj och nätverk. I arbetet ingår även samverkan med interna och externa aktörer samt att delta i utvecklingsarbetet inom enheten. Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen och gärna några års erfarenhet av att arbeta som socialsekreterare inom gällande barn och unga. Du behöver ha en vilja att utvecklas i din yrkesroll och vara nyfiken på att bredda din erfarenhet och kunskap. Du behöver även vilja bidra till god arbetsmiljö samt aktivt delta i utvecklingen av vår verksamhet med nya arbetssätt och metoder som är anpassade till våra klienters behov, omvärldens förutsättningar och samhällets resurser. Vi söker dig som kan se möjligheterna i det komplexa sociala arbetet, har lätt för att samarbeta, arbetar lösningsfokuserat och flexibelt samt har god förmåga att fatta beslut. Du ska inneha en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Körkort för bil är ett krav.
För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
Intervjuer sker i första hand 6-7/10.
