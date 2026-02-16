Socialpedagog
Solbergaskolan
Solbergaskolan är en arbetsplats med cirka 630 elever och cirka 90 medarbetare.
På skolan finns grundskola 7-9, förberedelsegrupper för nyanlända elever årskurs 7-9, en samundervisningsklass 7-9, särskilda undervisningsgrupper för elever med specifika behov samt resursskola tal- och språk 4-9, ett bemannat skolbibliotek och i dagsläget sex anställda socialpedagoger. Skolan är lokalintegrerad med anpassad grundskola och modersmålsenheten.
Vi vill genom tydlig struktur, kollegialt samarbete och gemensamt ansvar skapa en bra skolmiljö för alla. Vi bedriver skolutveckling för att ständigt utvecklas till en skola som ligger i framkant, med fokus på trygghet, trivsel och högre måluppfyllelse. Engagerade lärare med rätt behörighet, ett specialpedagogiskt team med både specialpedagoger och speciallärare samt ett gott arbetsklimat bidrar till en arbetsplats där du blir en i laget.
Du är välkommen att titta in på vår hemsida, där finns aktuell information om vår verksamhet, hur vår elevhälsa är uppbyggd samt resultat och måluppfyllelse, https://gotland.se/forskola-skola-och-utbildning/grundskola/grundskolor-pa-gotland/solbergaskolan-7-9.
Arbetsuppgifterna för dig som socialpedagog på Solbergaskolan består i att arbeta förebyggande och främjande för att säkerställa en trygg skolmiljö för eleverna. Ditt viktigaste uppdrag är att bygga goda relationer vilket du gör genom samtal och aktiviteter tillsammans med eleverna. Du ingår i ett team av socialpedagoger som planerar och följer upp verksamheten. Du har nära kontakt med vårdnadshavare vid behov, du utreder kränkningsärenden och arbetar med gruppstärkande aktiviteter.
Vem är du?
Vi söker dig som har socialpedagogutbildning.
Du är nyfiken och intresserad av ungdomar. Du har lätt för att bygga relationer och har en personlig mognad som gör dig till en trygg vuxen. Du är initiativtagande och hittar på aktiviteter för- och tillsammans med eleverna. Då du kommer att ansvar för trygghetsarbetet är det en fördel om du känner dig bekväm med konflikthantering och har erfarenhet av metoder som tex motiverande samtal. Du ska ha lätt för att samarbeta, vara prestigelös och omtänksam.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Som en del av Region Gotland bidrar vi i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling. Vi ansvarar för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grund- och gymnasieskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ungdomsgårdar samt mottagande och etablering av nyanlända. Tillsammans ger vi möjligheter till ett livslångt lärande.
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
