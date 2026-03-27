Socialpedagog
2026-03-27
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Folkhögskolan Hemse
Välkommen till Gotlands folkhögskola - en plats för utveckling, lärande och skapande.
Gotlands folkhögskola har ett uppdrag att bedriva en verksamhet som syftar till
att nå de folkbildningsmål som staten fastställt.
Dessa är att:
• Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
• Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att
påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
• Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån
i samhället.
• Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.
Gotlands folkhögskola i Hemse har utbildningar inom allmän linje, musik, foto, textil och olika kortkurser och sommarkurser. Skolan har egen restaurang och eget internatboende.
Mångfald och inkludering gör Gotlands folkhögskola till en spännande mötesplats med många olika perspektiv och kunskaper. Vi möter varandra och vår omvärld med nyfikenhet. Vi arbetar för att stärka och skapa många arenor för delaktighet. https://gotlandsfolkhogskola.se/ Publiceringsdatum2026-03-27Arbetsuppgifter
Tjänsten är på allmän kurs Enter, som är en anpassad skolgång för personer med NPF. Här jobbar du i nära samarbete med andra socialpedagoger för att stödja deltagare att uppnå sina mål med studier på grund- och gymnasienivå.
En stor del av arbetsuppgifterna består i att ge stöd till deltagare i sociala frågor och vardagssituationer såsom boende och fritidsaktiviteter där socialpedagoger arbetar förebyggande och främjande.
Du kommer att ha varierande arbetsuppgifter som kan växla över tid och ha olika karaktär beroende på verksamhetens behov. Du arbetar i nära samverkan med övrig personal på skolan samt andra aktörer och myndigheter som är verksamma runt deltagare. Det är därför viktigt att du har kunskap om LSS.
En annan del i arbetsuppgifterna består i att tillsammans med skolans övriga personal delta i skolans trygghetsarbete genom att anordna sociala aktiviteter som till exempel gruppstärkande aktiviteter. Vi utgår från varje individs förutsättningar där vi lyfter fram och fokuserar på det positiva.
Du tar eget professionellt ansvar för samtal, arbetar pedagogiskt med grupper och deltar aktivt i olika former av förändringsarbete. Du arbetar utifrån ett jämställt och jämlikt förhållningssätt. Det kan förekomma viss kvällstjänstgöring.
Vem är du?
Du är utbildad socialpedagog eller har annan relevant utbildning inom beteendevetenskap/
pedagogik och/eller NPF, eller är utbildad elevassistent. B-körkort är ett krav. Vi ser att du har erfarenheter av och intresse för att arbeta med unga personer med NPF. Du har erfarenhet av att ha arbetat stödjande, motiverande och lågaffektivt.
För att lyckas i rollen som socialpedagog är du en ansvarstagande och trygg person. Det krävs mod och personlig mognad för att framgångsrikt kunna leda samtal kring svåra frågor med deltagare och att du samtidigt känner dig bekväm att leda en grupp och aktivt ta en aktiv roll i klassrumssituationer. Det är viktigt att kunna agera professionellt och tålmodigt i olika situationer.
Du ska kunna arbeta självständigt och organisera upp en strukturerad och aktiv miljö för deltagarna utifrån alla deltagares olikheter. Du behöver därför ha en god förmåga att skapa tillitsfulla relationer. Du har ett flexibelt och lösningsfokuserat arbetssätt. Du är van vid att samarbeta och att arbeta i en miljö som kräver stor initiativförmåga.
Som person är du positiv, nyfiken, prestigelös, reflekterande och har mycket tålamod. Vi värdesätter även förmågor som kreativitet, glädje, humor och engagemang.
Om utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Som en del av Region Gotland bidrar vi i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling. Vi ansvarar för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grund- och gymnasieskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ungdomsgårdar samt mottagande och etablering av nyanlända. Tillsammans ger vi möjligheter till ett livslångt lärande.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön, semesteranställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/291". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Folkhögskolan Hemse Kontakt
Maria Engelbrektsson, linjeledare Enter 0700832446 Jobbnummer
9822371