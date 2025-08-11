Social Media Manager

TeknikAkademin Norden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Västerås
2025-08-11


Social Media Manager - Safin Mountain Watches
Safin Mountain Watches skapar exklusiva klockor med en unik kurdisk känsla - en kombination av tradition, styrka och stil. Nu söker vi en kreativ, driven och språkkunnig Social Media Manager som vill vara med och bygga vårt varumärke både i Sverige och internationellt.
Din roll
Du kommer att vara hjärtat i vår digitala närvaro. Det betyder att du:

Skapar engagerande inlägg, bilder och stories för våra sociala kanaler (Instagram, Facebook, TikTok m.fl.)


Tar fram idéer och kampanjer som speglar vår identitet och våra värderingar


Bygger relationer med våra kunder och svarar på frågor via sociala medier och e-post


Publicerar och uppdaterar produkter på e-handelsplattformar som eBay, Amazon, Temu, Etsy m.fl.


Håller koll på lagersaldo och produktinformation


Analyserar och optimerar vår marknadsföring för att öka försäljningen

Vem vi söker
Vi tror att du:

Talar och skriver kurdiska flytande (krav)


Är kreativ, självständig och organiserad


Har känsla för bild, färg och storytelling


Har god kommunikationsförmåga på både svenska och engelska


Har intresse för mode, klockor eller varumärkesbyggande


Gärna har erfarenhet av sociala medier och/eller e-handel (meriterande)

Vi erbjuder
Distansarbete - arbeta var du än befinner dig


Vinstandel - 10% av vinsten på varje klocka du säljer


Möjlighet att utvecklas tillsammans med ett växande varumärke


Kreativ frihet och stort eget ansvar


Ansökan Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till Contact@safinmountainwatches.com Märk mejlet med Social Media Manager - Safin Mountain Watches.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
TeknikAkademin Norden AB (org.nr 559520-0113), http://example.com

Kontakt
Mihani Tosun
info@teknikakademin.se

Jobbnummer
9453265

