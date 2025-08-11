Social Media Manager
2025-08-11
Social Media Manager - Safin Mountain Watches
Safin Mountain Watches skapar exklusiva klockor med en unik kurdisk känsla - en kombination av tradition, styrka och stil. Nu söker vi en kreativ, driven och språkkunnig Social Media Manager som vill vara med och bygga vårt varumärke både i Sverige och internationellt.
Din roll
Du kommer att vara hjärtat i vår digitala närvaro. Det betyder att du:
Skapar engagerande inlägg, bilder och stories för våra sociala kanaler (Instagram, Facebook, TikTok m.fl.)
Tar fram idéer och kampanjer som speglar vår identitet och våra värderingar
Bygger relationer med våra kunder och svarar på frågor via sociala medier och e-post
Publicerar och uppdaterar produkter på e-handelsplattformar som eBay, Amazon, Temu, Etsy m.fl.
Håller koll på lagersaldo och produktinformation
Analyserar och optimerar vår marknadsföring för att öka försäljningen
Vem vi söker
Vi tror att du:
Talar och skriver kurdiska flytande (krav)
Är kreativ, självständig och organiserad
Har känsla för bild, färg och storytelling
Har god kommunikationsförmåga på både svenska och engelska
Har intresse för mode, klockor eller varumärkesbyggande
Gärna har erfarenhet av sociala medier och/eller e-handel (meriterande)
Vi erbjuder
Distansarbete - arbeta var du än befinner dig
Vinstandel - 10% av vinsten på varje klocka du säljer
Möjlighet att utvecklas tillsammans med ett växande varumärke
Kreativ frihet och stort eget ansvar
Ansökan Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till Contact@safinmountainwatches.com
Märk mejlet med Social Media Manager - Safin Mountain Watches. Ersättning
