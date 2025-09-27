Snöskottare / Handskottare till Borås
2025-09-27
Vi söker handskottare för vintersäsongen 2025/2026
Vill du ha ett flexibelt och aktivt extrajobb under vintern? Nu söker vi handskottare som är redo att hjälpa till med att hålla mindre områden snöfria - de områden där maskiner inte kommer åt. Perfekt för dig som vill kombinera arbete med studier, kvällsjobb, eller om du nyligen gått i pension.Publiceringsdatum2025-09-27Dina arbetsuppgifter
Arbetet sker helt för hand - vi använder inga maskiner.
Skotta snö i mindre områden, som gångar, trappor och entréer.
Åka mellan områden med arbetsbil som vi tillhandahåller på plats.
Arbetstider
Vi arbetar enbart dagtid och startar alltid absolut senast kl. 09:00, men ibland kan vi börja så tidigt som kl. 06:00 beroende på vädret.
Helgarbete kan förekomma, även om det generellt sett är vanligare med arbete på vardagar. Man kan inte välja att enbart arbeta helger eller bara vardagar.
Jobbet sträcker sig över hela säsongen: 5* nov - 15 mars*.
Vem söker vi?
Du är tillgänglig för arbete under hela säsongen.
Du pratar flytande svenska (krav).
Körkort är önskvärt, men inget krav.
Du har en god fysik och trivs med fysiskt arbete utomhus, oavsett väder.
Vad vi erbjuder
Ett flexibelt jobb som går utmärkt att kombinera med andra sysselsättningar.
Möjlighet att arbeta i team och vara en viktig del av ett företag som värnar om kvalitet och noggrannhet.
Jobbtyp: Deltid, Säsongsarbete
Lön: 200,00kr per timma Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Via mejl eller länken
E-post: Rekrytering@gigservice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snöskottning 2025". Arbetsgivare Velox Syd AB
(org.nr 559342-9458) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9529695