Snickare sökes

Lunds bygg & projektstyrning AB / Snickarjobb / Lund
2026-01-26


Vi söker nu en driven och erfaren snickare till vårt team hos Lunds bygg & projektstyrning AB

Publiceringsdatum
2026-01-26

Om tjänsten
Som snickare hos oss kommer du att arbeta med varierande byggprojekt såsom tillbyggnad, renovering och ombyggnation..Arbetet sker både självständigt och i team.

Dina arbetsuppgifter
Snickeriarbeten inom bygg och renovering
Montering, stomresning och inredningssnickeri
Ritningsläsning
Samarbete med andra yrkesgrupper på arbetsplatsen
Gjutningsarbeten förekommer

Erfarenheter
- Minst 5 års erfarenhet som snickare inom byggbranschen.
- Erfarenhet av både in- och utvändigt snickeriarbete, inklusive snickeri, montering och renovering.
- Goda kunskaper i att läsa och förstå ritningar och byggplaner.
- Förmåga att använda olika verktyg och maskiner kopplade till snickeriarbeten.
- Kännedom om byggnormer, säkerhetsföreskrifter och kvalitetsstandarder.

Personliga Egenskaper:
- Hög arbetsmoral och ansvarstagande.
- Förmåga att arbeta självständigt samt i team.
- God kommunikationsförmåga och kundorienterat tänkesätt.
- Flexibilitet och problemlösningsförmåga.

• Utföra snickeriarbeten på plats enligt ritningar och specifikationer.
• Renovera och reparera befintliga konstruktioner och ytor.
• Samarbeta med andra hantverkare och yrkesgrupper för att säkerställa kvalitet och effektivitet.
Om du är intresserad av att bli en del av vårt team, vänligen skicka ditt CV och ett personligt brev till info@lanab.nu
Märk din ansökan med "Snickare".

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: info@lanab.nu

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lunds bygg & projektstyrning AB (org.nr 559336-5348)
Bantorget 4 (visa karta)
222 29  LUND

Arbetsplats
City

Kontakt
Johan Nordbeck
info@lanab.nu
0734-330050

Jobbnummer
9705902

