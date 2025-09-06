Snickare

Jobway AB / Snickarjobb / Stockholm
2025-09-06


Visa alla snickarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Jobway AB i Stockholm, Järfälla, Sollentuna, Tyresö, Täby eller i hela Sverige

Letar du efter en variationsrik roll på ett företag där man hjälper och drivs av varandra? Trivs du i din roll som snickare där du premierar noggrannhet och professionalism? Då vill vi höra mer om dig, ansök idag!

I rollen som snickare kommer du arbeta med varierande projekt, stora som små, inom byggservice i Stockholm med omnejd. Arbetsuppgifterna innefattar sedvanliga byggservicearbeten såsom snickeriarbete, kompletteringar, ombyggnationer, renoveringar samt enklare fastighetsservice. Eftersom projekten varierar beroende på kund ser vi att du är självgående i ditt arbete och kan snabbt växla fokus, allt för att erbjuda toppservice till GK Byggs kunder.

För att lyckas i rollen har du:

Minst 3 års erfarenhet som servicesnickare
B-körkort
Svenska (tal och skrift) samt grundläggande engelska

Meriterande:

Erfarenhet av samordning mellan olika yrkesgrupper
Erfarenhet av finsnickeri
Målerierfarenhet

GK Bygg erbjuder dig:

Korta beslutsvägar och närvarande ledarskap
Vara med och bygga upp något från grunden
Stora möjligheter till personlig utveckling i takt med att företaget växer

Låter detta som rätt möjlighet för dig?

Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar GK Bygg med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare Anton Holm på anton.holm@jobway.se. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.

Ersättning
Månadslön - Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jobway AB (org.nr 556726-9518), https://jobway.se

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9495868

Prenumerera på jobb från Jobway AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Jobway AB: