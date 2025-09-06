Snickare
2025-09-06
Letar du efter en variationsrik roll på ett företag där man hjälper och drivs av varandra? Trivs du i din roll som snickare där du premierar noggrannhet och professionalism? Då vill vi höra mer om dig, ansök idag!
I rollen som snickare kommer du arbeta med varierande projekt, stora som små, inom byggservice i Stockholm med omnejd. Arbetsuppgifterna innefattar sedvanliga byggservicearbeten såsom snickeriarbete, kompletteringar, ombyggnationer, renoveringar samt enklare fastighetsservice. Eftersom projekten varierar beroende på kund ser vi att du är självgående i ditt arbete och kan snabbt växla fokus, allt för att erbjuda toppservice till GK Byggs kunder.
För att lyckas i rollen har du:
Minst 3 års erfarenhet som servicesnickare
B-körkort
Svenska (tal och skrift) samt grundläggande engelska
Meriterande:
Erfarenhet av samordning mellan olika yrkesgrupper
Erfarenhet av finsnickeri
Målerierfarenhet
GK Bygg erbjuder dig:
Korta beslutsvägar och närvarande ledarskap
Vara med och bygga upp något från grunden
Stora möjligheter till personlig utveckling i takt med att företaget växer
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar GK Bygg med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare Anton Holm på anton.holm@jobway.se
Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
