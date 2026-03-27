Snickare
Jobway AB / Snickarjobb / Stockholm
2026-03-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Stockholm
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Har du en bakgrund som snickare och vill arbeta i ett team där kvalitet, samarbete och engagemang står i fokus? Fidior Bygg växer och söker nu en engagerad snickare som vill vara med och utveckla våra byggprojekt i Stockholm. Läs mer och ansök redan idag!
I rollen som snickare på Fidior Bygg blir du en nyckelspelare i det dagliga arbetet ute på projekten. Du ingår i ett mindre, sammansvetsat team där alla stöttar varandra. Projekten är varierade och omfattar allt från hyresgästsanpassningar till ombyggnationer inom vård, kontor och kommersiella lokaler.
För att trivas i rollen ser vi att du har:
Minst 7 års erfarenhet som snickare
Yrkesbevis
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande: erfarenhet av projekt inom vård eller sjukhusmiljö
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har ett öga för detaljer. Du trivs i team, är serviceinriktad och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Du erbjuds:
Ett ekonomiskt stabilt bolag med lång erfarenhet i branschen
Ett hjälpsamt och sammansvetsat team där vi stöttar varandra
En öppen och inkluderande arbetsmiljö där idéer och initiativ uppmuntras
Om Fidior ByggFidior Bygg är ett engagerat bygg- och entreprenadbolag med heltäckande service. Vi är specialiserade på byggverksamhet och framför allt hyresgästsanpassning. Huvudinriktningen är kommersiella fastigheter för handel, industri och kontor samt bostäder i Stockholm. Vårt arbetsklimat kännetecknas av samarbete och prestigelöshet, där du tillsammans med engagerade kollegor och samarbetspartners arbetar mot gemensamma mål.
Intresserad av att veta mer? I denna rekrytering samarbetar Fidior Bygg med Jobway rekrytering. Eventuella frågor besvaras av Celina Sundberg, celina.sundberg@jobway.se
. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Flygfältsgatan 16 (visa karta
)
128 30 SKARPNÄCKA Arbetsplats
Fidior Bygg Kontakt
Rekryteringskonsult
Celina Sundberg celina.sundberg@jobway.se +46703943832 Jobbnummer
9825336