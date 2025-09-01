Snickare - Hantverkare
Beskrivning av jobbet
Nu söker vi på b4d söker dig som vill bli vår nästa stjärna inom Snickeri!
B4D Gruppen grundades 2014 med ambitionen att bli Sveriges ledande entreprenadföretag. I dagsläget arbetar vi främst inom stort Stockholmsområdet.Publiceringsdatum2025-09-01Om tjänsten
Som servissnickare hos b4d ges du möjligheten att vara en del av utmanande och stimulerande uppdrag. Projekten kan variera allt från Snickeri arbete, köks montage, servicearbeten till besiktnings åtgärder, Båda företags kunder samt privata kunder. Du ska kunna jobba självständigt mycket viktig beroende på uppdragets art. Arbetsområdet är Storstockholm med omnejd.Dina arbetsuppgifter
Varierande arbetsuppgifter inom snickeri yrket. Det är super viktig du har långt erfarenhet inom yrket. Då det mesta arbetes uppgift som t ex: Servicsnickeri, snickeri, montage, besiktnings åtgärder, finsnickeri, fixarbete, små målnings jobb, inredning, möbelmontering och mm
Vi erbjuder
• Lön enlighet med kollektivavtal
• Attraktiva och centrala arbetsplatser.
• Utvecklingsmöjligheter för samtliga anställda. T:ex projekledning
• Förmåner och uppskattning för väl utfört arbete.
• Full laddat servisbil
Vi söker dig som
• Är självgående. JÄTTE VIKTIG!
• Har lätt för att samarbeta.
• Har tidigare erfarenhet inom snickeriyrket.
• Talar god svenska eller mycket god engelska.
• Har B-körkort ( krav). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
via mail
E-post: jobb@b4d.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snickare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare B4d Gruppen AB
(org.nr 559124-4560)
Malmköpingsvägen 42 (visa karta
)
125 40 ÄLVSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
B4D Gruppen AB Kontakt
admin
B4D jobb avdelning admin jobb@b4d.se 0720030390 Jobbnummer
