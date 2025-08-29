Skyltmontör i Umeå
2025-08-29
Montör av skyltar - Umeå
Vi söker nu en noggrann och praktiskt lagd montör för arbete med montering och installation av skyltar hos våra kunder.
Arbetsuppgifter
Montering och installation av skyltar både inomhus och utomhus
Hantering av verktyg och maskiner på ett säkert och professionellt sätt
Kontakt med kunder på plats för att säkerställa rätt placering och utförande
Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av bygg, montage eller hantverksyrken är meriterande
God vana att arbeta med hand- och elverktyg
B-körkort krävs
Skylift-kort
Noggrannhet, ansvarskänsla och förmåga att arbeta både självständigt
Vi erbjuder
En varierad och praktisk tjänst i ett växande företag
Trevligt arbetsklimat och bra gemenskap
Kollektivavtal och marknadsmässig lön
Om tjänsten
Omfattning: Heltid
Placering: Umeå med omnejd
Tillträde: Omgående
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till. Urval sker löpande, så vänta inte!
Slutligen
Som konsult genom Northern Skill blir du väl omhändertaget och har dom bästa villkoren! Vi finns alltid tillgänglig för dig om frågor uppstår.
Vår vision är alltid ett långt samarbete med våra konsulter!
Det ska vara lätt att söka jobb ! Har du inget färdigt CV så skriv istället några rader om vem du är och varför du är lämpad för jobbet!
Vi är en arbetsgivare som eftersträvar mångfald och lika möjligheter. Alla kvalificerade sökande kommer att övervägas för anställning utan hänsyn till ras, färg, religion, kön, sexuell läggning, könstillhörighet, nationellt ursprung eller funktionshinder. Ersättning
Northern Skill Kontakt
Viktor Jäderberg viktor@northernskill.se 0725004842
