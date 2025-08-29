Skyltmontör i Umeå

Northern Skill AB / Montörsjobb / Umeå
2025-08-29


Montör av skyltar - Umeå
Vi söker nu en noggrann och praktiskt lagd montör för arbete med montering och installation av skyltar hos våra kunder.
Arbetsuppgifter
Montering och installation av skyltar både inomhus och utomhus


Hantering av verktyg och maskiner på ett säkert och professionellt sätt


Kontakt med kunder på plats för att säkerställa rätt placering och utförande

Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av bygg, montage eller hantverksyrken är meriterande


God vana att arbeta med hand- och elverktyg


B-körkort krävs


Skylift-kort


Noggrannhet, ansvarskänsla och förmåga att arbeta både självständigt

Vi erbjuder
En varierad och praktisk tjänst i ett växande företag


Trevligt arbetsklimat och bra gemenskap


Kollektivavtal och marknadsmässig lön

Om tjänsten
Omfattning: Heltid


Placering: Umeå med omnejd


Tillträde: Omgående


Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till. Urval sker löpande, så vänta inte!
Slutligen
Som konsult genom Northern Skill blir du väl omhändertaget och har dom bästa villkoren! Vi finns alltid tillgänglig för dig om frågor uppstår.
Vår vision är alltid ett långt samarbete med våra konsulter!
Det ska vara lätt att söka jobb ! Har du inget färdigt CV så skriv istället några rader om vem du är och varför du är lämpad för jobbet!
Vi är en arbetsgivare som eftersträvar mångfald och lika möjligheter. Alla kvalificerade sökande kommer att övervägas för anställning utan hänsyn till ras, färg, religion, kön, sexuell läggning, könstillhörighet, nationellt ursprung eller funktionshinder.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Northern Skill AB (org.nr 559450-6346), http://northernskill.se

Arbetsplats
Northern Skill

Kontakt
Viktor Jäderberg
viktor@northernskill.se
0725004842

Jobbnummer
9483058

