Skolpsykolog
Hörby kommun (2026), Sektor Bildning / Psykologjobb / Hörby Visa alla psykologjobb i Hörby
2026-01-15
, Höör
, Eslöv
, Sjöbo
, Lund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hörby kommun (2026), Sektor Bildning i Hörby
Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Är du legitimerad Psykolog med ett stort intresse för arbete inom skola? Vi på Centrala elevhälsan i Hörby söker ny psykolog kollega.
Vi söker dig som tycker om att arbeta med elevers lärande och hälsa med utveckling i fokus. I Hörby samarbetar psykologerna med elevhälsans övriga professioner dels på EHT, men också i enskilda frågor.
Sedan några år tillbaka är elevhälsan i Hörby centralt organiserad. Utgörs i nuläget av 1,35 psykologtjänster, 4,0 skolkuratorstjänster och 4,0 skolskötersketjänster. Närvaroteam med 1,0 specialpedagogtjänst och 1,0 socialpedagogtjänst.
Psykologtjänsterna och Närvaroteamet är centralt placerade och övriga tjänster är placerade ute i verksamheten.
Dina arbetsuppgifter innefattar moment som att delta på EHT, konsultera och handleda pedagogisk personal, arbeta med skolformsutredningar samt utvecklingsarbete. Även samarbete med andra interna och externa verksamheter.
Du arbetar på individ, grupp och organisationsnivå. I första hand arbetar du hälsofrämjande och förebyggande. Som psykolog förväntas du tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i elevhälsans strukturella och organisatoriska arbete.
Du kommer att bidra med psykologisk kunskap kring frisk- och riskfaktorer för elevernas lärande, hälsa och utveckling.
Visst arbete sker mot förskolorna i kommunen och mot kommunens Lärcenter ( IM). Om intresse finns för PLA uppdrag kan det vara aktuellt.
Centrala elevhälsan har regelbundna träffar för alla professionerna.
Psykologerna har regelbundet kollegiala träffar med psykologerna i Höörs kommun.
Tjänsten är på 50% - 75%.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog.
Du behöver ha kunskap och intresse av pedagogisk psykologi, utvecklingspsykologi, grupp-och organisationspsykologi samt hur neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan påverka lärandet.
Du behöver ha erfarenhet av att genomföra skolformsutredningar.
Erfarenhet från arbete som psykolog i förskola eller skola är meriterande.
Vi önskar att du har förmåga att planera ditt arbete, är strukturerad, noggrann och ansvarstagande samt att du är en problemlösare. Du behöver kunna arbeta självständigt och med integritet samtidigt som du har en mycket god samarbetsförmåga.
Som person är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående. Du behöver ha en mycket god förmåga att skapa goda relationer till dem du arbetar tillsammans med
Du behöver kunna uttrycka dig väl på svenska både i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
God datorvana är förutsättning, och körkort är ett krav.
Intervjuer kommer att ske löpande.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tack på förhand! Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
