Skolpsykolog
Mullsjö kommun, Barn o Utbildning / Psykologjobb / Mullsjö Visa alla psykologjobb i Mullsjö
2025-09-03
, Habo
, Jönköping
, Tidaholm
, Ulricehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mullsjö kommun, Barn o Utbildning i Mullsjö
Mullsjö kommun är liten till ytan men rymmer stor livskvalitet. Här finns ett aktivt friluftsliv med fiskerika sjöar, natursköna vyer och miltals av vandrings- och cykelleder. Unika bruksmiljöer, kyrkor, konst och teater skapar tillsammans med ett aktivt närings- och föreningsliv en levande och växande kommun. I Mullsjö kommun arbetar vi nära varandra för att lyckas utifrån tre målområden Trygghet, Tillsammans och Tillväxt.Publiceringsdatum2025-09-03Arbetsuppgifter
Som skolpsykolog arbetar du för att alla barn och elever ska ges bästa förutsättningar att lyckas i skolan. Du blir en viktig del i att stötta barn- och elevhälsoteamen genom att tillföra psykologisk kompetens. Du kommer ha ett nära samarbete med kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare och skolledning. Du kommer också ingå i bedömningsteamet för anpassad grundskola samt kommunens centrala särskilda undervisningsgruppen.
I din roll som skolpsykolog genomför du utredningar och bedömningar av elever, grupper och organisation för att bidra med kunskap om förutsättningar för lärande och behov av stöd. Du kommer också bistå med handledning till såväl elevhälsan som personal. Arbetet kommer även innebära utbildningsinsatser för att höja kompetensen i verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort engagemang för att utveckla verksamheten till barnet och elevens bästa.
Du är legitimerad psykolog och vi ser helst att du har erfarenhet av arbetet som skolpsykolog. Du bör ha några års erfarenhet av bedömningar och utredningar av barn och ungdomar.
Du är van att handleda både enskilda individer och grupper. Du har lätt att självständigt planera och organisera ditt arbete i samarbete med skolorna utefter de uppdrag som tilldelas dig.
Som person är du trygg, stabil och har en förmåga att skapa och upprätthålla förtroendefulla relationer. Du är positivt inställd till att dela med dig av dina kunskaper till andra och vill utveckla både dig själv och den organisation du jobbar i.
Din svenska är god, liksom din förmåga att formulera dig i tal och skrift.
B-körkort är ett krav.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Alla kandidater som kallas till intervju ska vid intervjutillfället styrka sin identitet genom att uppvisa identitetshandling (pass eller nationellt ID-kort utfärdat av Polismyndigheten).
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. I samband med anställning behöver du även styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med identitetshandling. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275508". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mullsjö kommun
(org.nr 212000-1603) Arbetsplats
Mullsjö kommun, Barn o Utbildning Kontakt
Barn- och elevhälsosamordnare
Zaklina Zethson zaklina.zethson@mullsjo.se 0392-14191 Jobbnummer
9488942