Skolmåltidsbiträde
Prolympia AB / Restaurangbiträdesjobb / Hultsfred Visa alla restaurangbiträdesjobb i Hultsfred
2025-09-26
, Vimmerby
, Högsby
, Ydre
, Oskarshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prolympia AB i Hultsfred
, Högsby
, Vetlanda
, Nässjö
, Växjö
eller i hela Sverige
Prolympia är Sveriges ledande idrottsskola på grundskolenivå med verksamhet från Virserum i söder till Umeå i norr. Prolympia Virserum startade 2010 och är en F-9 verksamhet med ca. 300 elever och ett fyrtiotal anställda. Skolan ligger centralt belägen i ett idylliskt, naturnära område ett stenkast från Virserumssjön med närhet till bibliotek, fritidsgård, ishall, skidbacke och idrottsanläggningar.
Nu söker Prolympia Virserum ett skolmåltidsbiträde!
Välkommen till oss
Du som medarbetare är vår viktigaste resurs och vi hoppas att din tid här ska bli bra på många sätt.
På Prolympia har vi högt uppställda mål och visioner, därför består vårt medarbetarteam av personer som vill vara med och skapa de bästa förutsättningarna för att eleverna ska kunna kombinera skola och idrott. Vi arbetar kontinuerligt för att erbjuda en arbetsplats där du som anställd:
- Blir lyssnad på och har möjlighet att vara med och påverka/utveckla verksamheten
- Är en del av ett team med lagkänsla
- Erbjuds marknadsmässiga och bra anställningsvillkor
Vad vi söker
Som skolmåltidsbiträde är du en viktig del av skolans vardag. Vi värdesätter därför mest hur du är som person och att du är en förebild i mötet med elever, kollegor, skolledning och vårdnadshavare. Utöver detta söker vi även dessa egenskaper:
- Du är driven och lösningsorienterad
- Du delar våra värderingar och intresse för idrott
- Du har en god samarbetsförmåga
- Du har förmåga att skapa struktur i ditt dagliga arbetePubliceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
Som skolmåltidsbiträde arbetar du tillsammans med dina kollegor för att skolans måltider ska hålla hög kvalitet och serveras i en trivsam miljö. Du förbereder frukost, skollunch och mellanmål samt ser till att matsalen är i ordning inför servering. I rollen ingår även att beställa matvaror, hantera livsmedel på ett säkert sätt, städa matsalen och diska. En viktig del av arbetet är dessutom att skapa en välkomnande atmosfär och ge god service till alla matgäster.
Kvalifikationer
Vi ser att du:
har erfarenhet av arbete inom storkök, restaurang eller liknande serviceyrke och känner dig bekväm med enklare matlagning och förberedelser av måltider
har kunskaper inom livsmedelshygien samt erfarenhet av att arbeta med specialkost, allergier och intoleranser
har vana av att arbeta med städ och disk i köks- eller matsalsmiljö
tycker om att möta människor och bidra till en trivsam atmosfär i matsalen
är en lagspelare som samarbetar väl med kollegor
har erfarenhet av HACCP
Det är meriterande om du tidigare har arbetat inom skolmåltider eller annan verksamhet där barn och ungdomar finns
För anställning hos oss krävs att du visar upp ett utdrag ur belastningsregistret som avser arbete i skola och förskola. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/62". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prolympia AB
(org.nr 556702-6454) Arbetsplats
Prolympia Virserum Kontakt
Victoria Axelsson 0736255685 Jobbnummer
9527571