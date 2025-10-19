Skoladministratör 40-50 %
2025-10-19
Vill du ha ett spännande, utvecklande och stimulerande arbete med stor självständighet?
Vi söker en engagerad, erfaren och driven skoladministratör till Brunnby Montessori förskola och skola samt till Montemini Helsingborgs Montessori förskola och skola. totalt går det idag ca 230 barn och elever i våra verksamheter med ca 45 personal.
Vi tillhör utbildningsföretaget Montessori Sverige med 14 förskolor och 14 skolor i Sverige med ca 550 anställda och ca 2000 barn och elever.
Vill du vara med och göra skillnad på individ-, grupp- och organisationsnivå? Du kommer att arbeta nära ledningsgrupp som består av rektor och biträdande rektor i resp. verksamhet. Du är en viktig medaktör i arbetet med elevernas utveckling mot läroplanens mål. Du har en avgörande del i att samordna och utföra en viktig del av det administrativa arbetet på våra förskolor och skolor.
Hos oss utgör du ett nära chefsstöd till rektor inom områden som elev-, personal-, ekonomi-, informations-, och myndighetsadministration. Du kommer i ditt uppdrag ha en central och viktig roll i vår expedition där du fungerar som vårt ansikte utåt och kommer få ta emot besök, hjälpa och vägleda elever, pedagoger, föräldrar, myndighetspersoner med mera. I uppdraget ingår det även att hantera elevadministration, såsom t.ex. registrera elever, placeringar, betyg och andra elevresultat.
Du ansvarar för vår posthantering, diarieföring, registrering, arkivering mm. Du kommer att arbeta med att hantera fakturor via vårt ekonomisystem FORTNOX samt administrera personal via vårt personalsystem FLEX.
Då du som skoladministratör kommer att hantera personalfrånvaro och vikariehantering kommer du att behöva kunna arbeta under morgontider. Möjlighet att arbeta hemifrån finns. Erfarenhet av skoladministratör är ett krav. Sökande utan skoladministratörserfarenhet kommer ej att kallas till intervju.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med provanställning de första 6 månaderna och har en omfattning 40-50 % procent i dagsläget med eventuell utökning i framtiden.
I enlighet med skollagen kommer du behöva visa ett utdrag ut belastningsregistret. Detta registerutdrag begär du på polisens hemsida.
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
via mail
E-post: rektor@montemini.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skoladministratör".
Detta är ett deltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
