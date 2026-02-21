Skogsarbetare ,röjning
We are looking for those who want to work with undercutting and young forest clearing and cutting under power lines. Work in teams of 2-3 people.
Requirements:
Experience from manual work in forestry, at least 1 year.
Knowledge of Swedish, English, or Russian; driver's license B.
Contract:
Seasonal contract with the chance of work for many seasons.
Salary according to the collective agreement.
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
E-post: hebyskogsvard@gmail.com
