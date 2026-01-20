Skiftgående Valsslipare
2026-01-20
För att täcka behovet rekryterar vi en skiftgående valsslipare till vår slipverkstad
Inledning
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Vår framgång bygger på en stor industriell hantverksskicklighet och en hög motivation hos våra medarbetare. Det är bland annat det som är vår styrka; olika perspektiv och kunskapsområden under ett tak med ett gemensamt mål - ett framgångsrikt Gränges.Publiceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
Som valsslipare i valsverkets slipavdelning är dina huvudsakliga arbetsuppgifter slipning av valsar enligt angiven kvalitetsspecifikation där även olika mätningar ingår. Du kommer att arbeta utifrån uppsatt slipplan där prioriteringslistor ligger till grund för slipordningen. Traverskörning ingår i arbetet.
Arbetstiden är förlagd till skiftgång.
Vem är du?
Du som söker bör ha erfarenhet av verkstadsarbete samt ha tekniskt kompetens. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med CNC-maskiner eller bearbetning som till exempel rundslipning. Körkort klass B är ett krav samt truck- och traverskort är meriterande.
Som person tar du ett eget ansvar, är självgående i arbetet och har lätt för att komma in i nya arbetsuppgifter. Du har en god samarbetsförmåga, är kommunikativ, och noggrann. Har du ingen tidigare erfarenhet av valsslipning får du räkna med en tids upplärning tillsammans med erfarna kollegor. Du har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
Med en ömsesidig respekt för varandras kunnande och ett starkt fokus på att hela tiden göra saker smartare och bättre, utvecklar vi vårt bolag tillsammans.
Hälsa och säkerhet har högsta prioritet inom Gränges. Att arbeta på Gränges innebär att omge sig med stolta, kompetenta och motiverade kollegor - i en säker arbetsmiljö.
Ansökan och kontakt
Är du intresserad av att bli en del av vårt team? Tveka inte att kontakta oss.
Urval och intervjuer sker löpande så ansök så snart som möjligt.
Har du frågor angående tjänsten kontakta rekryterande chef, Björn Karlsson tfn. 076-6478235. Ersättning
Heltidslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gränges Finspång AB
(org.nr 556002-6113), http://www.granges.com/sv/ Jobbnummer
9695511