Skeppare på skärgårdsbåt (Arkösund)
Skärgårdskompaniet i Östergötland AB / Fartygsbefälsjobb / Norrköping Visa alla fartygsbefälsjobb i Norrköping
2026-03-23
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skärgårdskompaniet i Östergötland AB i Norrköping
, Söderköping
, Valdemarsvik
eller i hela Sverige
Som befälhavare på M/S Svanö ansvarar du för att framföra och manövrera fartyget säkert samt för passagerare och besättning. Vi trafikerar linjen Arkösund - Tyrislöt - Harstena alla dagar i veckan under säsong.
Tjänsten ger möjlighet att arbeta i en av Sveriges mest genuina skärgårdsmiljöer.
Du får arbeta på en klassisk skärgårdslinje i Sankt Anna-skärgården med nära kontakt med gästerna. Den dagliga turen är cirka 2,5 timmar per riktning, vilket ger en total arbetstid på cirka 7 timmar per dag. Under högsäsong körs även en kvällstur på lördagar.
Trafiken går på fasta rutter, vilket gör tjänsten lätt att komma in i även för nya befäl.
M/S Svanö är 37 bruttoton, cirka 18 meter lång och tar upp till 63 passagerare. Som befälhavare på en mindre skärgårdsbåt får du ett brett ansvar och är en viktig del av gästupplevelsen ombord.
Du behöver uppfylla kraven för läkarintyg för sjöfolk.
Anställning sker från midsommarveckan till slutet av augusti.
Det är en fördel om du har boende i Arkösund eller i närområdet och kan ta dig till arbetsplatsen dagligen.
Tjänsten passar både nyutexaminerade och mer erfarna befäl. Vi är även intresserade av kontakt med lokala befäl som kan hoppa in vid behov under säsongen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
E-post: jobb@skargardskompaniet.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skärgårdskompaniet i Östergötland AB
(org.nr 559510-5528), https://www.skargardskompaniet.se
Arkösund (visa karta
)
610 25 VIKBOLANDET Arbetsplats
M/S Svanö Kontakt
Magnus Lindkvist info@skargardskompaniet.se 0705420506 Jobbnummer
9814683