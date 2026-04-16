Skadetekniker
Skobes Bil AB / Tunnplåtslagarjobb / Tranås Visa alla tunnplåtslagarjobb i Tranås
2026-04-16
, Boxholm
, Ödeshög
, Kinda
, Mjölby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skobes Bil AB i Tranås
, Kinda
, Motala
, Vimmerby
, Västervik
eller i hela Sverige
Är du bilintresserad, har erfarenhet av skadereparationer och ett brinnande intresse för bilar?
Då kan du vara den vi söker som Skadetekniker till vår märkesverkstad på Skobes i Tranås.
Vi värdesätter din potential och vilja att utvecklas med oss.
Det här erbjuder Skobes:
En inkluderande organisation som värdesätter dig och dina kompetenser. Du ges utrymme att växa tillsammans med oss genom utbildning, stöttning, samarbete samt bra utvecklingsmöjligheter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Som Skadetekniker med inriktning mot bilplåt- och skadereparationer är ditt huvuduppdrag att säkerställa trygga, säkra och professionella reparationer för våra kunder. Du arbetar bland annat med:
Byte och riktning av karossdetaljer
Svets- och limarbeten på plast och plåt
Chassijusteringar
Byte av glas
Vad vi önskar av dig?
Vi tror att du som söker är tekniskt kunnig, kommunikativ och du är självklart stolt i ditt yrkesutövande. Du utför förekommande arbeten inom angiven tid och med fackmannamässig kvalitet. I arbetet samverkar du med planering, bildelsrådgivare och skadeberäknare för att skapa goda resultat och uppfylla fastställda mål. En viktig del i arbetet är att bidra till en kreativ, trivsam laganda och en väl fungerande arbetsplats. Du kommer arbeta tillsammans med ett team av skickliga och erfarna kollegor inom bilskade- och fordonsteknik.
Du är flexibel och strukturerad, har samarbetsförmåga och kan arbeta under tidspress. Du har lätt för att ta till dig nya instruktioner och följa anvisningar från text. Du arbetar gärna självständigt med dina reparationsarbeten men trivs med att vara del i en grupp där alla arbetar mot samma mål.
Vi söker dig som har ett stort intresse för skadeteknik och vill utvecklas tillsammans med oss - erfarenhet är meriterande men inte avgörande.
Du behärskar god svenska och engelska i både tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och placering är på Skobes Bil i Tranås.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Servicemarknadschef Martin Rithell via mail martin.rithell@skobes.se
Urvalsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum 13/5 2026, skicka därför in din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skobes Bil AB
(org.nr 556536-2232), http://www.skobes.se
Ågatan 36 (visa karta
)
573 31 TRANÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Servicemarknadschef
Martin Rithell martin.rithell@skobes.se Jobbnummer
9859515