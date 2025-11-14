Skadetekniker

2025-11-14


Är du en person som gillar att arbeta med bilar samt trivs med att arbeta både individuellt och i team? Vill du vara med på resan framåt tillsammans med oss?
Vi söker nu efter en bilplåtslagare/skadereparatör för att på bästa sätt kunna tillgodose kundernas behov och förstärka vårt team. I arbetet får du möjlighet att arbeta med allehanda plåtskador och reparation av kaross, plåtarbeten, riktbänk-arbeten, olika reparationsarbeten men också diverse glasarbeten.

Profil
Vi ser att du har en fordonsteknisk utbildning med inriktning karosseri på minst gymnasienivå och du som söker får gärna ha arbetat som bilplåtslagare på en skadeverkstad tidigare. Då bilarnas utrustning blivit mer avancerad ser vi modernt tekniskt kunnande som meriterande men också om du har kunskaper i skadekalkylering. B-körkort är ett krav.
Du är noggrann och ansvarstagande med stort tålamod och sinne för form. Du trivs med att jobba i en självständig roll men du är samtidigt också en självklar lagspelare. Är du dessutom serviceinriktad och en glad och social person så kommer du att passa in mycket bra hos oss.

Vi erbjuder

Vi erbjuder dig bra förtjänst- och utvecklingsmöjligheter och en god arbetsmiljö i en väletablerad och toppmodernt utrustad anläggning. Vi erbjuder friskvårdförmåner, samt företagsaktiviteter.
Anställningen innebär en sysselsättningsgrad på heltid samt 6 månaders provanställning.

Välkommen med din ansökan!
Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas redan före sista ansökningsdag. Skicka därför din ansökan redan idag!
Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Tack på förhand!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
E-post: verkstad@sjoboautoplat.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sjöbo Autoplåt AB (org.nr 556732-0816)
Ommavägen 22 (visa karta)
275 33  SJÖBO

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Sjöbo Autoplåt AB

Kontakt
Erlend Kurg
verkstad@sjoboautoplat.se
041612820

Jobbnummer
9606348

