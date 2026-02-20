Skadedjurstekniker
AB Effektiv Borås / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Göteborg Visa alla skorstensfejar- och saneringsjobb i Göteborg
2026-02-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Effektiv Borås i Göteborg
, Partille
, Kungälv
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-20Om företaget
Till vår kund Anticemex söker vi 2 skadetekniker för uppdrag mellan april och augusti.
Vad erbjuder rollen?
Jobbet som skadedjurstekniker/Smarttekniker innebär dagar fyllda med professionellt kundbemötande och service. Du arbetar med service av digitala fällor som finns på flera platser runt om Göteborg med omnejd. Kundbesök och kundkontakt kan förekomma varje dag. Genom gott beteende och service i hög klass skapar du relation med kunderna samtidigt som din expertis och professionalism löser tekniska problem.
Att arbeta som skadedjurstekniker är en social roll där du bygger relationer både med kunderna och dina kollegor. Ni utbyter erfarenheter och kunskap för att hela tiden bli bättre. Även om du spenderar mycket tid ute hos kunderna, så ingår även visst kontorsarbete i form av dokumentering och protokoll samt mycket bilkörning.
Som skadedjurstekniker kommer du främst att jobba med:
Kundbesök, bemötande och service
Förebyggande arbete, lösningar och åtgärder kring våra digitala lösningar såsom digitala fällor
Dokumentering och protokoll
Teknisk service som att reparera, byta ut fällor och serva dem för bästa funktion
Arbetstiderna är förlagda mellan kl 07:56-16:30, mån-fre
Vem är du?
För att lyckas och trivas som skadedjurstekniker är du nyfiken och lyhörd. Du trivs i en kreativ och social roll med kunden i fokus. Genom att ta eget ansvar och arbeta strukturerat har du både kul och hjälper våra kunder på bästa sätt.
Du brinner för god service och kundrelationer.
Är kommunikativ och social
Är noggrann och lösningsfokuserad
Är IT-van och kan Office-paketet
Har B körkort
Talar och skriver svenska, men kan gärna fler språk
Teknisk vana.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna catrine.ramsten@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
Sökord
tekniker Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7272727-1854533". Arbetsgivare AB Effektiv Borås
(org.nr 556944-7666), https://jobb.effektiv.se
Engelbrektsgatan 67 (visa karta
)
412 52 GÖTEBORG Arbetsplats
Effektiv Jobbnummer
9755801