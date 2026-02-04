Skadedjurstekniker
2026-02-04
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
Skadedjurskontroll är en viktig del av vårt erbjudande till både företags- och lantbrukskunder.
Nu söker vi en serviceinriktad Skadedjurstekniker i fält som vill utvecklas tillsammans med oss och bidra till ännu nöjdare och tryggare kunder i Skaraborg.
Om jobbet
På LF Skaraborg arbetar vi förebyggande och långsiktigt med skadedjursskydd. Fokus ligger på att hjälpa våra kunder innan problemen blir stora, med moderna metoder, digitala lösningar och ett hållbart arbetssätt.
Rollen som skadedjurstekniker är praktisk, kundnära och varierad. Du jobbar självständigt ute hos kund men är samtidigt en del av ett team med hög kompetens. Genom dialog, besök och relation bygger du förtroende och levererar lösningar som faktiskt funkar.
Som skadedjurstekniker hos oss kommer du bland annat att arbeta med:
- Kundbesök, bemötande, service och viss försäljning
- Förebyggande arbete samt åtgärder vid skadedjursproblem
- Inspektioner hos privat-, företags- och lantbrukskunder
- Dokumentation och rapportering i våra system
Vem du är
Personlighet spelar roll. För att trivas hos oss behöver du gilla kundkontakt och känna stolthet i att leverera bra service. Du är kommunikativ, noggrann och lösningsorienterad - och du tar ansvar för ditt eget arbete. Med LF Skaraborgs starka varumärke i ryggen är du med och utvecklar både kundrelationer och affären.
Vi ser också att du:
- Är bekväm med digitala verktyg via både dator och mobil
- Har minst B-körkort, och gärna god kännedom om vårt geografiska område (Skaraborg)
- Talar och skriver svenska obehindrat
- Gärna har bakgrund inom skadedjursområdet och/eller fastighetsrelaterade tjänster
- Erfarenhet inom lantbruksområdet är meriterande
Vad vi erbjuder
• Utvecklande arbetsuppgifter med hög grad av eget ansvar
• Kompetenta, vänliga och engagerade kollegor
• En varierande arbetsmiljö med mycket frisk luft och fysisk aktivitet i vardagen
Mer information
Vid frågor om tjänsten, kontakta Per Bäckström , 0500-77 70 02
Länsförsäkringar Skaraborg är ett kundägt bolag som erbjuder försäkring, bank och fastighetsförmedling i Skaraborg. För oss som arbetar i bolaget blir uppdraget tydligt eftersom kundnytta och ägarnytta är samma sak.För oss är det viktigt med nöjda kunder som valt att skydda, spara och låna på hemmaplan. Det skapar värde som på olika sätt kommer våra ägare, det vill säga våra kunder, till godo. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsförsäkringar Skaraborg - Ömsesidigt
(org.nr 566000-6866), https://www.lansforsakringar.se/skaraborg/privat/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
LF Skaraborg Jobbnummer
9721799