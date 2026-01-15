Sjuksköterskor för visstidsanställning
2026-01-15
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS LVM-hem Hornö tar emot män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk. Vi tar emot män med psykisk ohälsa och män med utagerande beteende. Vi har i uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda vårdbehov. Publiceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
Till vår verksamhet söker vi nu sjuksköterskor för visstidsanställning.
I arbetet som sjuksköterska kommer du att vara en del av ett team av sjuksköterskor som ansvarar för hälso- och sjukvårdsarbetet på institutionen. Detta innebär bland annat ansvar för läkarmottagning samt läkemedelshantering. Vidare ansvarar du för att göra egna hälsobedömningar och prioriteringar av klienternas behov, utbilda och delegera delar av läkemedelshanteringen till berörd personal på institutionen samt skapa rutiner och strukturer som motsvarar de krav som ställs på den hälso- och sjukvård som bedrivs inom SiS. Hälso- och sjukvårdspersonal dokumenterar i journalsystemet Take Care. Tjänsten är varierad och kräver initiativkraft men innebär även stora möjligheter till att skapa en unik verksamhet där du får stora möjligheter till att påverka ditt eget arbete och klienternas vardag.Kvalifikationer
Du ska vara legitimerad sjuksköterska gärna med erfarenhet från missbruksvård, psykiatri, akutsjukvård eller liknande. Du är flexibel, kan arbeta självständigt, vågar fatta beslut och har lätt för att samarbeta med personal på olika nivåer. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Körkort B fordras samt tillgång till egen bil.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Tjänsten är en visstidsanställning dagtid.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 5 februari 2026.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
