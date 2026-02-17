Sjuksköterska till Västerpark
Örebro kommun / Sjuksköterskejobb / Örebro Visa alla sjuksköterskejobb i Örebro
2026-02-17
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro kommun i Örebro
, Kumla
, Nora
, Ljusnarsberg
eller i hela Sverige
Är du en engagerad och lyhörd sjuksköterska som brinner för vård av äldre och som vill vara med och bygga en hållbar vård och omsorg för framtiden? Lockas du av att kunna planera ditt arbete mer självständigt samtidigt som du vill få möjligheten att fortsätta utvecklas i din yrkesroll tillsammans med erfarna kollegor? Då kanske du är vår nästa kollega! Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-17Om tjänsten
Som sjuksköterska hos oss på Västerpark blir du en viktig del av ett engagerat team bestående av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, omvårdnadspersonal och enhetschefer. På kvällar och helger samarbetar du även med andra vård- och omsorgsboenden i kommunen - något som ger dig ett större nätverk av kollegor och goda möjligheter till erfarenhetsutbyte.
Västerpark har inriktning mot somatik och kognitiv svikt, och i ditt omvårdnadsansvar för några av våra hyresgäster har du nära och kontinuerlig kontakt med primärvårdsläkare. Tillsammans strävar vi efter att skapa trygghet, kvalitet och en meningsfull vardag för våra hyresgäster.
I Örebro kommun arbetar vi aktivt med utveckling och förbättringar. Vi ser därför gärna att du har intresse för att bidra i våra utvecklingsprocesser - och i gengäld erbjuder vi en arbetsplats där din kompetens, dina idéer och ditt engagemang verkligen får utrymme.
Exempel på arbetsuppgifter:
• besluta, genomföra och följa upp omvårdnadsåtgärder
• handleda och instruera omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsuppgifter
• ansvara för klinisk bedömning och utförandet av medicinska insatser
• ha kontakt och ge stöd till anhöriga
• dokumentera i våra verksamhetssystem för att säkra en trygg omvårdnad till våra patienter
• utveckla arbetssätt och metoder inom vår verksamhet tillsammans med resten av arbetsgruppen
Om arbetsplatsen
Västerpark är ett vård- och omsorgsboende som öppnades den 1 september 2022. Västerpark har 80 hyreslägenheter fördelat på fyra våningsplan varav tre har inriktning kognitiv svikt och ett har somatisk inriktning. Boendet är placerat centralt på Väster, ca två km från Örebro centralstation.
Som sjuksköterska på Västerpark kommer du ingå i Hälso- och sjukvårdsorganisationen (HS) där vi samlar alla sjuksköterskor och arbetsterapeuter inom kommunens vård- och omsorgsboenden under en och samma organisation. På så vis kan vi skapa bättre förutsättningar, jämlik vård och värna om Örebro kommuns hälso- och sjukvårdsresurser. För dig som sjuksköterska innebär det även att du får en chef som i grunden är legitimerad och därmed är väl insatt i de frågor du står inför i arbetet.
Läs mer om Västerpark här: orebro.se/vasterpark
Läs mer om hur det är att jobba inom Örebro kommun och vård och omsorg på orebro.se/jobb/socialtarbete!Kvalifikationer
Som sjuksköterska är du trygg i dig själv och har god självinsikt. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter på ett självständigt och strukturerat sätt och tycker om att ha egna ansvarsområden. Att vara lyhörd och tillmötesgående i ditt bemötande, både mot kollegor och hyresgäster ser du som en självklarhet. Du är tydlig i din kommunikation och har förmåga att säkerställa att information når fram. Dessutom har du lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter, prioriterar ditt arbete och ser möjligheter i förändringar. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med hyresgäster och övrig personal, samt dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation i verksamhetssystem krävs god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• legitimerad sjuksköterska
Meriterande:
• B-körkort (för manuell växellåda)
• erfarenhet som sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård
• vidareutbildning inom geriatrik eller distriktsköterska
• erfarenhet av MCSS, NPÖ, Pascal, Lifecare HSL, Senior Alert, BPSD-register och palliativa registretTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 3
Arbetstid: dag, kväll, samt en helg på sex veckor
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Under rekryteringsprocessen kommer det ske en legitimationskontroll via Socialstyrelsen samt kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg.
Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 4 mars. Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Arbetsplats
Örebro Kommun Jobbnummer
9748460