Sjuksköterska, Diabetes
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2026-05-20Om företaget
Vill du vara med och utveckla Närhälsan Opaltorget vårdcentral? Vi söker en ny medarbetare som vill bli en del av vårt gäng. Du kommer få ett varierat och intressant uppdrag, vi delar på de dagliga uppgifterna och var och en har sina ansvarsområde och inriktningar på övrig tid. Du kommer att få arbeta i nya, fina lokaler och med dedikerade och proffsiga kollegor. Hos oss är patientmötet i fokus och vi vill göra skillnad för våra listade patienter.
Närhälsan Opaltorget vårdcentral ligger belägen i västra Göteborg och vi har 7 500 listade patienter vilka speglar både demografi, socioekonomi och ålder i området. Vi ansvarar även för vård- och omsorgsboenden för äldre och yngre med behov av funktionsstöd och hemsjukvård samt BHV. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten fokuserat på medicinsk kvalitet, tillgänglighet och kontinuitet. Vi arbetar även mer inriktat mot olika medicinska områden vilket ger en möjlighet att utvecklas i rollen exempelvis inom astma/KOL och äldrevård.
Hos oss finner du ett närvarande, tydligt och stödjande ledarskap med korta beslutsvägar och du kommer känna av en god gemenskap där vi är måna om varandra. Vi strävar tillsammans mot målet att alla våra patienter skall vara nöjda efter kontakt med oss.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med utvecklingsarbete för att ständigt förbättra arbetssätt och på bästa sätt möta patienternas behov. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter på vårdcentralen spänner sig över ett brett arbetsfält och omfattar det allmänmedicinska området där du möter patienter i alla åldrar och situationer. Du arbetar hälsofrämjande, rådgivande och behandlande i första linjens vård, både via telefon, chatt, hembesök, digitala vårdmöten och på mottagningen. I vårt uppdrag ingår samverkan med kommunal primärvård, socialtjänst och slutenvården i SAMSA.
Arbetet sker genom både akut och planerad verksamhet. Du arbetar till stor del självständigt med egen mottagning för diabetespatienter, där du triagerar, behandlar och följer upp patienter. Ett nära samarbete sker med dina kollegor på enheten och tvärprofessionellt i teamet, men även tillsammans med andra aktörer såsom hemsjukvård och annan specialistvård. Tillsammans med vårdcentralsledningen ansvarar ni för att utveckla och driva verksamheten framåt. Att utbilda framtidens kollegor är en viktig och givande del av vårt uppdrag, därför ingår även handledning av studenter som del i din roll på vårdcentralen.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska och har påbyggnadsutbildning inom diabetes om minst 15 högskolepoäng. Det är meriterande med tidigare erfarenhet från arbete som diabetessjuksköterska och/eller från arbete inom primärvård, men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad.
Vi söker dig som tar initiativ i arbetet och är trygg med att fatta egna beslut. Du är noggrann, har en god problemlösande förmåga och kan på ett effektivt sätt prioritera bland dina arbetsuppgifter.
I arbetet möter du många patienter därför är det viktigt att du är tillmötesgående, lyhörd och har en vilja att hjälpa andra. Arbetet kräver ett stort mått av flexibilitet då vi kan behöva planera om efter den dagliga bemanningen. Vi tror också att du trivs med teamarbete och för dig är det en självklarhet att samarbeta med kollegor och övriga kontakter.
Ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
I tjänsten förekommer det resor i närområdet, främst i samband med hembesök. Körkort är meriterande då vi har tillgång till leasingbil. Vi har även tillgång till elcykel.
Intervjuer på vårdcentralen kommer att hållas löpande under ansökningsperioden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på vårdcentralen.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
