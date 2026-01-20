Sjuksköterska
Norbergs Kommun / Sjuksköterskejobb / Norberg Visa alla sjuksköterskejobb i Norberg
2026-01-20
, Fagersta
, Avesta
, Hedemora
, Smedjebacken
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norbergs Kommun i Norberg
, Fagersta
eller i hela Sverige
Du är välkommen till Norberg, den lilla kommunen med det stora hjärtat. Våra verksamheter speglas av ett stort engagemang bland medarbetarna, korta beslutsvägar och gemenskap. Vill du vara en del av detta är du varmt välkommen.
Sjuksköterska till kommunal primärvård - var med och forma framtidens vård i Norberg!
Vill du arbeta i ett tryggt, kompetent och lösningsfokuserat team där din kunskap gör verklig skillnad - varje dag? Hos oss får du ett omväxlande och meningsfullt arbete i en verksamhet som utvecklas, växer och som du själv får vara med och forma.
Just nu står vi inför en spännande organisationsutveckling där alla sjuksköterskor kommer att samlas i en gemensam utgångspunkt. Här får du ett unikt tillfälle att påverka och forma arbetssätt, struktur och kultur tillsammans med kollegorna. Är du en person som vill vara med från start och bidra med idéer - då passar du hos oss.
Vi söker nu dig som vill bli en viktig del av kommunens primärvård och bidra till att skapa framtidens nära vård i Norberg.Publiceringsdatum2026-01-20Om företaget
Den kommunala primärvården i Norbergs kommun består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Här arbetar vi nära varandra med korta beslutsvägar och ett genuint engagemang för våra patienter.
Vi ansvarar för två särskilda boenden (Björkängen och demensboendet Granbacken), en korttidsavdelning, tre områden inom ordinärt boende samt LSS.Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss får du ett varierat och självständigt arbete där du:
ansvarar för hälso- och sjukvård av hög kvalitet inom hela vårt primärvårdsuppdrag bedömer, planerar, genomför och utvärderar hälso- och sjukvårdsinsatser handleder och stöttar omvårdnadspersonal samverkar nära med övriga professioner, patienter och anhöriga arbetar kväll och helg enligt schema, med självständigt ansvar under dessa pass
Hos oss får du användning för hela din kompetens - och möjlighet att utvecklas vidare.
Vem är du?
Du är legitimerad sjuksköterska och vill arbeta i en miljö där både självständighet och samarbete är viktiga delar av vardagen.
Vi tror att du:
- är trygg, lösningsfokuserad och van att ta egna initiativ
- är flexibel och trivs i ett arbete som varierar
- har god förmåga att leda, instruera och skapa trygghet
- är kommunikativ och van att dokumentera
- har god datorvana och behärskar svenska i tal och skrift
Meriterande: erfarenhet av kommunal primärvård och journalsystemet Cosmic.
Krav: B-körkort.
Vi erbjuder dig
Här får du ett arbete där du både gör skillnad och känner uppskattning. Som anställd i Norbergs kommun får du också ta del av flera förmåner:
- 2000 kr i friskvårdsbidrag
- Förmånscykel
- Lämna blod på betald arbetstid
- Individuell kompetensutveckling Övrig information
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Om du har skyddad identitet
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt. Kontakta istället den rekryterande chefen direkt för vidare instruktioner om hur du kan lämna in din ansökan på ett säkert sätt.
Om du inte har kontaktuppgifterna till den rekryterande chefen kan du vända dig till HR via växeln 0223-290 00, så hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norbergs kommun
(org.nr 212000-2072) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialkontoret, Vård och omsorg, Kommunal primärvård Kontakt
Susanne Linnèr 0223-29031 Jobbnummer
9695285