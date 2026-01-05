Sjuksköterska
Jourmottagningen i Tierp
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Välkommen till oss på jourmottagningen i Tierp!
Vi söker nu en sjuksköterska till jourmottagningen i Tierp! Vi erbjuder en tillsvidareanställning där tjänsten är på rotation dag/kväll samt natt under veckans alla dagar. Tjänstgöringsgrad kan diskuteras. Önskeschema tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi satsar på trygga anställningar och bra förmåner via vårt kollektivavtal. Läs om våra förmåner här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Ditt uppdrag
Ditt uppdrag som sjuksköterska på jourmottagningen blir att triagera och ta emot patienter som kommer till mottagningen. Du kommer att ha ett varierat arbete i team, där det även bland annat ingår att assistera vid olika undersökningar och behandlingar.
Din kompetens
Vi söker dig som är sjuksköterska, med några års erfarenhet från akutsjukvård och gärna med vidareutbildning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Som person är du bra på att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt och för att vara framgångsrik i arbetet krävs att du är flexibel i ditt arbetssätt. Arbetet förutsätter att du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team men även att du har förmåga till självständigt arbete. Vi lägger stor vikt vid viljan och förmågan att utveckla verksamheten tillsammans med övriga kollegor på mottagningen.
Vår verksamhet
Tierps jourmottagning ligger i Tierps Vårdcentrums lokaler mellan Uppsala och Gävle med goda pendlingsmöjligheter. Från Uppsala går både tåg och bussar en gång i halvtimmen under rusningstid. Vårdcentrum ligger på gångavstånd från stationen. Våra patienter är både unga och äldre och bor i Tierp och omkringliggande glesbygd.
Jourmottagningen tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala. Vi vill att du ska trivas och utvecklas hos oss. Därför ger vi dig goda utvecklings- och karriärmöjligheter i en stimulerande miljö. Våra enheter finns i hela länet.
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om oss och arbetet är du varmt välkommen att ringa gruppchef Anna Norling på telefon: 0293-203 55.
Du kan även kontakta representanter från de fackliga organisationerna som nås via växeln för Region Uppsala, 018-611 00 00.
Vill du bli en av oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Vi ber dig att bifoga kopior på underlag som styrker din yrkeskunskap, legitimation och arbetslivserfarenhet. Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden så vänta inte med din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
