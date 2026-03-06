Självgående kockar sökes
Om jobbet:
Kock med erfarenhet? Jobba extra när det passar dig!
Vill du själv bestämma när och hur mycket du jobbar, samtidigt som du får laga god mat i spännande miljöer? Vi söker erfarna kockar som vill ha ett flexibelt extrajobb vid behov - med uppdrag på allt från välkända hotell och fine dining-restauranger till charmiga kvarterskrogar.
Om tjänsten
Som behovskock hos oss blir du en del av ett kocknätverk och får chansen att hoppa in där det behövs - med variation som passar dig. Vi samarbetar med restauranger i hela spannet: små, personliga krogar, eleganta à la carte-restauranger, hotell, cateringfirmor, bistrokök, lunchrestauranger och mycket mer.
Vem är du?
Vi söker dig som: Har minst 3 års erfarenhet som kock
Är trygg i både varm- och kallkök
Är van att jobba självständigt och snabbt anpassa dig
Har koll på hygienregler och rutiner (HACCP)
Talar Svenska och Engelska både i tal och skrift
Är flexibel, engagerad och gillar nya miljöer
Körkort plus bil är meriterande men inget krav
Utbildning inom kök/restaurang är ett plus, men din praktiska erfarenhet väger tyngst.
Varför ska du jobba på RA Hospitality? Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba. Vi erbjuder både heltid, deltid och extraanställningar!
Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
Friskvård och förmåner - Vi erbjuder alla våra anställda oavsett anställningsgrad rabatterade träningskort. Vi erbjuder även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
Utbildning - Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer. Vi har också ett samarbete med externa parter, bl.a. Restaurangakademien.
Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider. Mer om oss RA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 25 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora Arenor.
Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare RA Hospitality i Norden AB
(org.nr 556554-5828), https://www.rahospitality.se/ Arbetsplats
RA Hospitality Sverige Kontakt
Emma Sjöberg emma.sjoberg@rahospitality.se 08-120 339 20 Jobbnummer
9781059