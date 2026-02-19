Sitechef Siemens Energy
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och i år firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Vill du vara med på vår resa mot att bli världens främsta serviceorganisation där du ges förutsättningar att utvecklas som ledare samt utveckla både medarbetare och leverans hos vår kund Siemens Energy i Finspång? Har du erfarenhet av att leda andra och utveckla kundrelationer? Då kan den här rollen som Sitechef Siemens Energy vara något för dig.
Om rollen
Som Sitechef Siemens Energy ansvarar du för leveransen och relationen med kund i linje med ISS Facility Services och Siemens Energys styrande principer. Serviceleveransen består av lokalvård, supporttjänster, restaurang, hotell samt fastighetstekniska tjänster.
Du får såväl ekonomiskt resultatansvar som ansvar för underställd personal med direktrapporterande servicechefer och tjänstespecialister. Ditt uppdrag innebär att vidareutveckla och förvalta kontraktet samt säkerställa en trygg och professionell leverans i nära samarbete med Siemens Energy samt bidra med ett gott ledarskap. Förutom stöd från din personal har du möjlighet att ta hjälp av ISS Facility Services centrala staber inom HR, ekonomi, verksamhetsutveckling, IT och övrig administration.
Rollen innebär kontinuerligt arbete med att skapa samhörighet i teamet och främja medarbetarnas vidareutveckling för att på så sätt kunna ta serviceleveransen mot nya höjder. En del av leveransen sker med hjälp av underentreprenörer och du får därför ett viktigt uppdrag i att kvalitetssäkra och arbeta med kravställning gentemot leverantör.
Rollen kräver att du är närvarande i den dagliga verksamheten samt har en tydlig fingertoppskänsla för vad som händer på plats, hos kunden och i ditt team.
Du ansvarar för att verksamheten är optimalt bemannad och dimensionerad. Samtidigt är du prestigelös och tar med självklarhet tag i det som behövs i stunden, oavsett om det handlar om praktiska uppgifter, att stötta i driften eller att lösa oväntade situationer. Du visar vägen genom engagemang, närvaro och arbetsglädje.
Tjänsten är tillsvidare på heltid med en inledande 6-månaders provanställning.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är en driven, kommunikativ och närvarande ledare med en naturlig förmåga att motivera och engagera din omgivning. Du inspirerar teamet att nå - och gärna överträffa - uppsatta mål, samtidigt som du skapar en miljö där både människor och verksamhet utvecklas.
För att lyckas i rollen har du en stark vilja och förmåga att bygga starka kundrelationer och skapa nya affärsmöjligheter. Du är självgående, prestigelös och trivs i en vardag där du får utveckla strukturer och processer. Du är inte rädd för att ta tag i det som behövs och du visar vägen genom engagemang, tydlighet och handlingskraft.
Du har ett genuint intresse för människor och värdet av god service. Arbetet innebär många personliga kontakter både internt och hos kund, vilket gör din samarbetsförmåga, lyhördhet och ditt professionella sätt att bygga förtroende särskilt viktiga. Du är skicklig på att utveckla långsiktiga relationer och att skapa team som samarbetar effektivt, trivs tillsammans och levererar hög kvalitet.
Vi ser att du har tidigare erfarenhet av ekonomi - analysera resultat, följa upp budget och vidta rätt åtgärder för att säkerställa en väl fungerande och lönsam verksamhet. Du bör även tidigare ha erfarenhet från en personalintensiv servicebransch. Det är till stor fördel om du har erfarenhet av arbete inom lokalvård, reception, catering, mat & dryck eller andra områden inom Facility Management. Du uttrycker dig mycket väl på både svenska och engelska och skrift och har goda kunskaper i Microsoft Office och andra vanliga IT-miljöer.
Framför allt delar du vår passion för att leverera förstklassig service till våra kunder, varje dag!
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS Facility Services storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS Facility Services erbjuder bland annat utbildningar och utvecklingsmöjligheter - allt för att du ska engageras och växa med oss på lång sikt.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos oss är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS Facility Services värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.
