Shop assistant
Scandinavian Service Partner AB
2025-08-08
Hos oss får du arbeta med ett engagerat gäng som ständigt strävar efter att utvecklas.
Charmen med att jobba på WHSmith på Arlanda är den internationella atmosfären. Om du trivs i att möta människor från världen alla hörn och om du brinner för att arbeta med försäljning och service så kommer du att trivas hos oss.
Arbetsuppgifterna i butiken inkluderar bl.a. kassahantering, mottagning av varuleveranser, påfyllning varor i hyllor och månadsinventering. Du arbetar tidvis i team och tidvis självständigt.
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för service och sätter resenären i första rummet. Det viktigt att du har god förmåga att samarbeta, att du trivs i att ta ett stort personligt ansvar, att du är resultatfokuserad och du ständigt strävar efter att utveckla dig själv och andra.
I din ansökan ska du ange medborgarskap och du ska kunna uppvisa pass som styrker ditt medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
För att få arbeta på flygplatsen krävs en godkänd säkerhetsprövning och registerkontroll, vilket bl.a. innebär att du kan styrka din sysselsättning under de fem senaste åren. Detta ska styrkas i form av intyg eller betyg, säkerställ att du kan få fram detta och förbered dig så gott du kan inför en eventuell intervju. För att vara aktuell för tjänsten behöver du vara ostraffad.
Övrig information: Våra öppettider följer flygets avgångar vilket innebär varierande arbetstider. Du börjar tidigast 4.30 på morgonen och slutar som senast 24.00, det är viktigt att du kan ta dig till och från jobbet dessa tider.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Om du har frågor kring tjänsten är du mer än välkommen att kontakta Roni på mail roni.brimow@ssp.se
Säljare
Säljare till WHSmith-Butik på Arlanda
WHSmith erbjuder resenärerna ett förstklassigt utbud av tidningar och magasin. Tidskrifter för alla intresseområden och på flera språk finns här. WHSmith är ett engelskt franchisekoncept med över 1 300 kiosker i 19 länder.
Vi erbjuder:
Trygga anställningsvillkor med tjänstepension och försäkringar genom våra kollektivavtal med HRF och Unionen
40 % personalrabatt och subventionerad lunch
Friskvårdsbidrag
Utmanande säljtävlingar med fina priser.
Om Tjänsten
