Servitris / Servitör
Jakhchali Restaurang AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg
2025-08-21
eller i hela Sverige
Vi söker Servitris/Servitör för Extraarbete (Helger)
Vi på Humm Bar & Bistro söker nu en engagerad och positiv person som vill arbeta extra hos oss på fredagar, lördagar och söndagar. Tjänsten är perfekt för dig som vill ha ett helgjobb vid sidan av studier, annan sysselsättning eller tycker om att jobba i en social och fartfylld miljö.
Arbete främst på fredag, lördag och söndag
Servering, gästmottagning, samt enklare arbetsuppgifter i restaurangen
Du arbetar tillsammans med ett sammansvetsat och trevligt team där vi hjälper varandra
Vi söker dig som
Har högt tempo och kan hålla fokus även när det är mycket att göra
Är noggrann och serviceinriktad - våra gäster är alltid i centrum
Gillar att jobba i team och bidra till en positiv stämning
Är seriös, punktlig och lärvillig - tidigare erfarenhet är inget krav, vi lär dig gärna om du har rätt inställning
Vi erbjuder dig
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
En arbetsplats med bra sammanhållning och härlig energi
Flexibilitet där du kan kombinera jobbet med studier eller annan sysselsättning
Värdefull erfarenhet inom service och kundbemötande
Detta är en chans för dig som söker mer än bara ett extrajobb - vi vill att du blir en del av vårt lag och växer tillsammans med oss!
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan med kort beskrivning av dig själv samt kontaktuppgifter till info@restauranghumm.se
eller kom in personligen och presentera dig.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
Kom in personligen och presentera dig samt lämna in CV.
E-post: info@restauranghumm.se
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jakhchali Restaurang AB
Södra vägen 2
412 52 GÖTEBORG Arbetsplats
Humm Bar & Bistro
