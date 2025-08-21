Servitris / Servitör

Jakhchali Restaurang AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg
2025-08-21


Vi söker Servitris/Servitör för Extraarbete (Helger)
Vi på Humm Bar & Bistro söker nu en engagerad och positiv person som vill arbeta extra hos oss på fredagar, lördagar och söndagar. Tjänsten är perfekt för dig som vill ha ett helgjobb vid sidan av studier, annan sysselsättning eller tycker om att jobba i en social och fartfylld miljö.

Publiceringsdatum
2025-08-21

Om tjänsten
Arbete främst på fredag, lördag och söndag

Servering, gästmottagning, samt enklare arbetsuppgifter i restaurangen

Du arbetar tillsammans med ett sammansvetsat och trevligt team där vi hjälper varandra

Vi söker dig som
Har högt tempo och kan hålla fokus även när det är mycket att göra

Är noggrann och serviceinriktad - våra gäster är alltid i centrum

Gillar att jobba i team och bidra till en positiv stämning

Är seriös, punktlig och lärvillig - tidigare erfarenhet är inget krav, vi lär dig gärna om du har rätt inställning

Vi erbjuder dig
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen

En arbetsplats med bra sammanhållning och härlig energi

Flexibilitet där du kan kombinera jobbet med studier eller annan sysselsättning

Värdefull erfarenhet inom service och kundbemötande

Detta är en chans för dig som söker mer än bara ett extrajobb - vi vill att du blir en del av vårt lag och växer tillsammans med oss!

Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan med kort beskrivning av dig själv samt kontaktuppgifter till info@restauranghumm.se eller kom in personligen och presentera dig.
Vi ses!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
Kom in personligen och presentera dig samt lämna in CV.
E-post: info@restauranghumm.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Extra jobb Helger!".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Jakhchali Restaurang AB (org.nr 556803-6999)
Södra vägen 2 (visa karta)
412 52  GÖTEBORG

Arbetsplats
Humm Bar & Bistro

Jobbnummer
9469529

