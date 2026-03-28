Servitris / Servitör
Servitör/Servitris heltid - Humm Bar & Bistro
Vår familj har drivit restaurangen i över 10 år och söker nu en positiv och serviceinriktad servitör/servitris till heltidstjänst, inklusive helgarbete.
Du tar beställningar, serverar gäster och håller hög standard i ett effektivt tempo utan stress. Erfarenhet från restaurangbranschen är meriterande men inte nödvändigt - engagemang och gästfokus är viktigare.Publiceringsdatum2026-03-28Om tjänsten
Arbete på Helger
Servering, gästmottagning, samt enklare arbetsuppgifter i restaurangen
Du arbetar tillsammans med ett sammansvetsat och trevligt team där vi hjälper varandra
Vi söker dig som
Har högt tempo och kan hålla fokus även när det är mycket att göra
Är noggrann och serviceinriktad - våra gäster är alltid i centrum
Gillar att jobba i team och bidra till en positiv stämning
Är seriös, punktlig och lärvillig - tidigare erfarenhet är inget krav, vi lär dig gärna om du har rätt inställning
Vi erbjuder dig
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
En arbetsplats med bra sammanhållning och härlig energi
Värdefull erfarenhet inom service och kundbemötande
Vi vill att du blir en del av vårt lag och växer tillsammans med oss!
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan med kort beskrivning av dig själv samt kontaktuppgifter till info@restauranghumm.se
eller kom in personligen och presentera dig.
Vi ses! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Kom in personligen och presentera dig samt lämna in CV.
E-post: info@restauranghumm.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Heltid Servitör/Servitris". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jakhchali Restaurang AB
(org.nr 556803-6999)
Södra vägen 2 (visa karta
)
412 52 GÖTEBORG Arbetsplats
Humm Bar & Bistro Jobbnummer
9825542