HR-controller till HR-förvaltningen
Region Gävleborg / Controllerjobb / Gävle Visa alla controllerjobb i Gävle
2026-06-12
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Region Gävleborg befinner sig i en utvecklingsintensiv fas där digitalisering, nya tekniska lösningar och ökade krav på tillgång till kvalitetssäkrade data skapar nya möjligheter för verksamheten. Som en del av denna utveckling pågår flera initiativ för att stärka regionens analysförmåga, där bland annat upphandling och utveckling av framtida HR-system ingår.
Inom HR-förvaltningen finns ett starkt fokus på att utveckla användningen av HR-data och personalstatistik som stöd för uppföljning, styrning och beslutsfattande. Genom analyser, rapportering och kvalitetssäkrade data skapas förutsättningar för verksamheten att fatta välgrundade beslut och möta framtidens behov. Rollen ingår i ett specialistområde med ett regionövergripande uppdrag och många kontaktytor inom såväl HR som övriga verksamheter.
Nu söker vi en HR-controller som vill vara med och utveckla både verksamheten och HR-controllerfunktionen. Hos oss får du möjlighet att kombinera analysarbete, verksamhetsutveckling och digital utveckling i en roll med stor påverkan på regionens framtida förmåga att omsätta data till verksamhetsnytta.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Som HR-controller hos oss kommer du bland annat att
• aktivt bidra till att utveckla HR-controllerfunktionen och dess leveranser
• delta i tvärfunktionella aktiviteter och projekt
• proaktivt och självständigt analysera utfall och trender och kommunicera till olika målgrupper
• utveckla HR- och Region Gävleborgs förmåga till faktabaserade insikter och beslutsfattande
• ta fram både regelbundna och behovsanpassade rapporter och beslutsunderlag.
Hos oss får du
• ett flexibelt arbete med möjlighet att arbeta upp till 50 procent på distans
• ett arbete med många kontaktytor på olika nivåer och funktioner
• ett självständigt uppdrag tillsammans med kvalificerade kollegor
• bidra till Region Gävleborgs utveckling inom områdena analys och personalstatistik.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling - oavsett var du befinner dig i livet. https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som tar initiativ, ser möjligheter och har drivkraft att omsätta idéer till resultat. Du trivs i förändring och motiveras av att utveckla och förbättra arbetssätt när behov uppstår. Som person är du lyhörd och samarbetsinriktad, med förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer. Du bidrar till ett positivt samarbetsklimat genom att dela med dig av kunskap, erfarenheter och perspektiv. Vidare är du serviceinriktad och har ett professionellt förhållningssätt där du strävar efter att förstå behov och leverera stöd med hög kvalitet.
Som HR-controller ska du ha
• högskoleutbildning med inriktning mot data/informationshantering eller motsvarande
• erfarenhet av verksamhetsutveckling i samverkan med IT-utveckling
• mycket god förmåga att muntligt och i text skapa förståelse för komplexa frågor
• mycket goda kunskaper i Office-paketet.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av HR-processer och HR-system samt har erfarenhet av komplexa organisationer.
I den här rekryteringen ber vi dig att inte skicka in ett personligt brev. I stället får du besvara urvalsfrågor som hjälper oss att bedöma alla sökande på ett mer likvärdigt och rättvist sätt. Det gör vår rekryteringsprocess både enklare och mer transparent för dig som söker.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde: Snarast enligt överenskommelse.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
I regionstyrelseförvaltningen samlas arbetet med ledningsfrågor, stödfunktioner, forskning och utveckling samt våra förtroendevalda. Här arbetar vi bland annat med att hålla våra fastigheter i toppskick, att ekonomi, teknik och personal tas om hand på bästa sätt och att forskning och stöd bidrar till att utveckla Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1684". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
802 50 GÄVLE Arbetsplats
HR-förvaltning Kontakt
Urban Bärring, avdelningschef urban.barring@regiongavleborg.se 073-252 81 80 Jobbnummer
9960547