Servitör/Servitris Non Solo Bar
2025-09-23
Non Solo Bar är en restaurang i ständig rörelse. Ni hittar oss öppna tidigt med färskpressad juice till frukost, amerikanska pannkakor till brunch, autentisk italiensk lunch/middag till lättare snacks, desserter och bar.
Non Solo Bar har en avslappnad stämning samtidigt som restaurangen är i konstant ruljans. Vi söker dig som kan bidra till en härlig miljö, klarar av det höga tempot och vill utvecklas med oss. Du som vet vad gästen vill ha och kan merförsälja med en härlig jargong. Non Solo Bar målgrupp är bred och är en mötesplats för alla åldrar. Här träffas människor för att umgås, att prata och dela upplevelser med varandra.
Vi söker nu servitörer och servitriser och på både heltid och deltid. Vi letar efter dig som är serviceminded, ansvarstagande och stresstålig. Vi ser gärna att du som söker ser långsiktigt att jobba hos oss. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av service, kassa eller restaurangverksamhet.
I tjänsten ingår sedvanliga restaurang sysslor såsom servering av mat och dryck, kassa och hantering av espressomaskin. Men också att ständigt jobba med merförsäljning och tillsammans med dina kollegor främja en positiv försäljningstillväxt. Det är viktigt att du har en stor produktkunskap och aktivt jobbar för att ge bästa möjliga service.
Vad erbjuder du oss?
• Du är en glad person med positiv energi
• Du är en engagerad medarbetare som gillar att ta initiativ och ansvar
• Du vill lära sig mer för att kunna utvecklas och drivs av försäljning
• Du är noggrann och säkerställer att restaurangen alltid är i toppskick.
Vad erbjuder vi dig?
• En rolig och social arbetsplats där service står i centrum
• Vi befinner oss i en expansionsfas där du får möjlighet att bidra till att ett redan
starkt varumärke blir ännu starkare.
• Vi satsar på våra medarbetare och det finns stora möjligheter att växa med oss.
Är du personen vi söker eller har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta
Emma på info@nonsolobar.se
Bifoga gärna personligt brev.
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: info@nonsolobar.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare D & E Konditori AB
Sankt Eriksgatan 43
104 20 STOCKHOLM Arbetsplats
