Servitör/Servitris

Servitris/Servitör med receptionsarbete - Heltid/Deltid
Sankt Olof Hotell & Krog - Malung
Vill du arbeta i en varierad och social roll där du möter gäster både i restaurangen och på hotellet?
Nu söker Sankt Olof Hotell & Krog i Malung nya medarbetare!
Vi letar efter dig som brinner för service, gästbemötande och teamwork. Hos oss får du ett omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik - du är med och skapar en trivsam och personlig upplevelse för våra gäster.Publiceringsdatum2026-03-15Om tjänsten
Som servitris/servitör hos oss arbetar du både i restaurangen och i receptionen. Rollen passar dig som gillar ett högt tempo, är flexibel och tycker om att ge gäster det lilla extra.
Arbetsuppgifter kan bland annat vara:
Servering av mat och dryck
Ta emot gäster i restaurangen
In- och utcheckning av hotellgäster
Hantering av bokningar och telefonsamtal
Kassaarbete
Gästservice och information om hotellet och området
Samarbete med kollegor i restaurang och hotell
Vi söker dig som
Är serviceinriktad och positiv
Har lätt för att möta och hjälpa människor
Är ansvarstagande och flexibel
Kan arbeta dagtid, kvällar och helger
Talar svenska, och gärna även engelska
Erfarenhet från restaurang, hotell eller reception är meriterande men inget krav - rätt inställning och vilja att lära är viktigast.
Om anställningen
Anställningsform: Heltid eller deltid
Arbetstid: Varierande arbetstider (dag, kväll och helg)
Placering: Malung
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi erbjuder
Ett varierande arbete i en familjär miljö
Trevliga kollegor och gott samarbete
Möjlighet att utvecklas inom hotell- och restaurangbranschenSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation via e-post till:vanja@sankt-olof.se
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna din ansökan redan idag.
Välkommen till Sankt Olof Hotell & Krog - vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VS Hotell & Konferens AB
(org.nr 559500-8912)
Moravägen 11 (visa karta
)
782 31 MALUNG Arbetsplats
Sankt Olof Hotell & Krog Kontakt
Vanja Sjöblom vanja@sankt-olof.se Jobbnummer
9798247