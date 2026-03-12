Servitör/Servitris
Brödrarna Ar AB / Servitörsjobb / Ängelholm Visa alla servitörsjobb i Ängelholm
2026-03-12
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brödrarna Ar AB i Ängelholm
Denna sommaren söker vi ny servering och köksbiträdare till vårt teme.
vi behöver dig som är glad serviceinriktad och gillar att arbeta i ett hög tempo.
tillgänglig från april tom september
social,ansvarsfull, stresstålig,lösningsorienterad
är flexibel med arbetstider DAG/KVÄLL/HELG
VI ser gärna att du har arbetat tidigar i liknande miljö.
ANSÖK GENOM MAILHornetangelholm@gmail.com
berätta lite om dig sälv
: NAME,TELFONNUMMER,ÅLDER, FOTO (SKA VARA SYNLIGT
vi svarar om ni blivit uttagen till intervju Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: hornetangelholm@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brödrarna Ar AB
(org.nr 559410-7327)
stortorget (visa karta
)
262 32 ÄNGELHOLM Arbetsplats
hörnet kök bar Jobbnummer
9794885