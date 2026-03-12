Servitör/Servitris

Brödrarna Ar AB / Servitörsjobb / Ängelholm
2026-03-12


Denna sommaren söker vi ny servering och köksbiträdare till vårt teme.
vi behöver dig som är glad serviceinriktad och gillar att arbeta i ett hög tempo.
tillgänglig från april tom september
social,ansvarsfull, stresstålig,lösningsorienterad
är flexibel med arbetstider DAG/KVÄLL/HELG
VI ser gärna att du har arbetat tidigar i liknande miljö.
ANSÖK GENOM MAIL
Hornetangelholm@gmail.com
berätta lite om dig sälv
: NAME,TELFONNUMMER,ÅLDER, FOTO (SKA VARA SYNLIGT
vi svarar om ni blivit uttagen till intervju

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: hornetangelholm@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Brödrarna Ar AB (org.nr 559410-7327)
stortorget (visa karta)
262 32  ÄNGELHOLM

Arbetsplats
hörnet kök bar

Jobbnummer
9794885

