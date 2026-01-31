Servitör/Servitris
Sushi -Te i Luleå AB / Restaurangbiträdesjobb / Luleå Visa alla restaurangbiträdesjobb i Luleå
2026-01-31
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sushi -Te i Luleå AB i Luleå
Om jobbet
Om jobbet
Servitör/Servitris
Sushi -Te i Luleå AB
Restaurangbiträde
Kommun: Luleå
Anställningsform: 1 100& och 1 på 50% anställning
Antal jobb: 2Publiceringsdatum2026-01-31Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Meriterande
Restaurangbiträde - 1-2 års erfarenhet
Om jobbet
Tillträde enligt överenskommelse
Vem söker vi?
Vi söker serviceinriktad och lugn person
Vi söker dig som är serviceinriktad, lugn och ödmjuk. Du har lätt för att lära, tar ansvar och kan arbeta självständigt. Det är viktigt att du är pålitlig och har förståelse för sekretess och hantering av privat information.
För att vara aktuell för tjänsten ska du:
Vara lugn, respektfull och professionell
Vara ödmjuk och ha viljan att lära dig
Kunna arbeta självständigt
Respektera sekretess och privata uppgifter
Vi genomför en provperiod på två veckor.
Om du inte uppfyller kraven ovan ber vi dig vänligen att inte skicka in någon ansökan.
Nu söker vi en restaurangmedarbetare med crestaurangvana som med glädje och positivitet vill arbeta i ett team där serviceanda och lagarbete står i centrum. Med entusiasm levererar du enastående service till restaurangens alla gäster.
I tjänsten ingår bland annat förberedelse och servering av mat och dryck, kassahantering, vara behjälplig i kallkök och leverera catering, samt hålla arbetsplatsen och restaurangen ren och fin.
Om Restaurang Hachi
Restaurang Hachi har sina rötter i den välkända sushirestaurangen Kojis Sushi & Te, som grundades i Luleå år 2007. Under de tidiga åren fick en ung och ambitiös praktikant sin introduktion till den japanska matkulturen genom praktik hos Koji. Under flera somrar återvände han för att sommarjobba och utveckla sina färdigheter i köket.
År 2011 började han arbeta heltid som sushikock och blev snabbt en central del av restaurangens verksamhet. Hans passion för sushi och engagemang för kvalitet ledde till att han tog över verksamheten 2015.
Efter flera år av hårt arbete och vidareutveckling av restaurangen, togs nästa steg i resan: år 2022 bytte vi namn från Sushi & Te till Restaurang Hachi - ett namn som symboliserar både förnyelse och respekt för traditionen.
På Hachi strävar vi efter att kombinera klassisk japansk teknik med moderna influenser och råvaror av högsta kvalitet. Vi är stolta över vår resa - från praktikplats till etablerad restaurang - och vi ser fram emot att få välkomna våra gäster till en smakupplevelse utöver det vanliga.
Arbetstiderna är för det mesta förlagda måndag-fredag 10-14 och 16-21, kvällsarbete kan förekomma.
Vem är du?
• Du är över 18 år
• Du tycker om att planera och strukturera ditt arbete så att det blir effektivt
• Med din positivitet tar du ansvar för att hålla en hög servicenivå genom hela dagen
• God service är viktigt för dig där ett leende och ögonkontakt är en självklarhet
• Du ser din betydelse i nöjda gäster, är positiv, stresstålig och har lätt för att samarbeta och kommunicera
• Du kan ta egna initiativ och är flexibel i din yrkesroll
Varför ska du välja oss?
• Vi rekryterar schysst! Vi tror att mångfald, olika erfarenheter och kompetenser gör den bästa stjärnhimlen.
• Vi älskar service och vi vill leverera service i världsklass genom att alltid ge det lilla extra.
• Vi levererar kvalitet i allt vi gör!
Om anställningenErsättning
Enligt överenskommelse
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Var ligger arbetsplatsen?
Arbetsgivaren
Sushi&Te i Luleå AB
Storgatan 52
97231 Luleå
Om anställningenErsättning
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Var ligger arbetsplatsen?
Storgatan 52
97231 LULEÅ
Arbetsgivaren Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Mail
E-post: Fean_Kyin90@hotmail.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitör/servitris". Arbetsgivare Sushi -Te i Luleå AB
(org.nr 559013-6510), http://www.hachilulea.se
Storgatan 52 (visa karta
)
972 31 LULEÅ Jobbnummer
9715721