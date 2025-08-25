Servitör och hemkörning
Chik Chik House AB / Servitörsjobb / Karlskoga Visa alla servitörsjobb i Karlskoga
2025-08-25
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Chik Chik House AB i Karlskoga
Vi söker servitörer/servitriser till vårt team!
Är du serviceinriktad, positiv och gillar att arbeta i ett högt tempo? Vi söker nu engagerade servitörer/servitriser som vill bli en del av vårt härliga team!Publiceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
Ge våra gäster en god service
Ta emot beställningar och servera mat och dryck
Säkerställa att restaurangen hålls ren och trivsam
Arbeta flexibla arbetstider, inklusive kvällar, helger och helgdagar
Vi söker dig som:
Har ett gott bemötande och brinner för att ge god service
Är flexibel och trivs med att arbeta i team
Är punktlig, noggrann och ansvarsfull
Har körkort, då du kan ibland behöva även hantera hemkörningar
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav - det viktigaste är rätt inställning! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: indiancurry2020@hotmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Chik Chik House AB
(org.nr 559257-2365)
Hotellgatan 2 (visa karta
)
691 31 KARLSKOGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nya Indian Curry Karlskoga Jobbnummer
9475175