Servitör och hemkörning

Chik Chik House AB / Servitörsjobb / Karlskoga
2025-08-25


Vi söker servitörer/servitriser till vårt team!
Är du serviceinriktad, positiv och gillar att arbeta i ett högt tempo? Vi söker nu engagerade servitörer/servitriser som vill bli en del av vårt härliga team!

Dina arbetsuppgifter
Ge våra gäster en god service
Ta emot beställningar och servera mat och dryck
Säkerställa att restaurangen hålls ren och trivsam
Arbeta flexibla arbetstider, inklusive kvällar, helger och helgdagar

Vi söker dig som:
Har ett gott bemötande och brinner för att ge god service
Är flexibel och trivs med att arbeta i team
Är punktlig, noggrann och ansvarsfull
Har körkort, då du kan ibland behöva även hantera hemkörningar

Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav - det viktigaste är rätt inställning!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: indiancurry2020@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Chik Chik House AB (org.nr 559257-2365)
Hotellgatan 2 (visa karta)
691 31  KARLSKOGA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Nya Indian Curry Karlskoga

Jobbnummer
9475175

