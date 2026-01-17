Servicetekniker värmepannor
Biovärmesystem i Småland AB / Maskinreparatörsjobb / Vetlanda Visa alla maskinreparatörsjobb i Vetlanda
2026-01-17
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Biovärmesystem i Småland AB i Vetlanda
Servicetekniker som kommer arbeta med löpande främst förebyggande underhåll av mestadels fliseldade värmepannor ute hos kund. Effektstorlek 50 - 500 kW.
Vi söker Dig med yrkeserfarenhet och intresse inom mekanik i kombination med automatiska styrsystem.
Du får inte vara rädd för att smutsa ner Dig, bitvis kan anläggningen stå i en varm miljö.
Arbetet är mycket självständigt, merparten av kunderna finns på gårdar/landsbygd inom spridd geografi Småland, Skåne, Blekinge varför det innebär en hel del bilkörning och en god förmåga att verkligen ha med sig det man behöver.
10-15 övernattningar om året beroende på hur man väljer att lägga upp arbetet.
En viss del installation hos kund av nya system, även en del kundbesök för att mäta/planera placering.
Du kommer planera arbetsdagen till största del helt själv, ibland inträffar det oväntade och man kan behöva sticka i mellan med något akut eller arbetsdagen blir längre än förväntad. Därför är det avgörande att vara öppensinnad för förändringar både på arbetsdagen och då vi strävar efter att göra klart det vi påbörjat hos kund kan arbetstiden ibland upplevas som oregelbunden
I gengäld finns stora möjligheter att förlägga arbetstiden som man själv vill, dessvärre har det genom åren visat sig att det är besvärligt att kombinera denna tjänsten med tidskritiska aktiviteter direkt efter jobbet eller arbeta halvdagar mitt i veckan. Däremot fungerar det bra att jobba några långa dagar och vara extra ledig därimellan eller t e x jobba in FredagenPubliceringsdatum2026-01-17Kvalifikationer
Du måste vara orädd för att prata med kunder. Du har hela kundkontakten från bokning till uppföljning efter att jobbet är klart.
Svetskunnighet är krav, typ reperationssvetsning om än sällan
Goda mekaniska kunskaper, axlar, lager, avdragare, värma etc
Elektriska kunskaper, byta komponenter, motorers kopplingsbrunnar, kretskort med kontakter etc
Kunna hantera en multimeter redan idag och vara orädd för pekskärmar och datorer.
Grundläggande Engelska kunskaper då vi har utländska leverantörer, Tyska är plus.
Gärna ett genuint fordonsintresse, det finns stora möjligheter att meka med egna fordon i vår verkstad som har lyft och tvätthall. Vi servar alla egna fordon själva
Flytande Svenska, tal och skrift
God fysik då saker kan sitta svåråtkomligt
Bostadsort:
Vetlanda, Eksjö eller dess närhet
Egen servicebil som Du disponerar själv
Vi har ingen uttalad jour, sällsynt med arbete på helger men kan inträffa någon/några ggr år.
Biovärmesystem i Småland AB arbetar sedan 20 år med försäljning och service av biobränsleeldade värmesystem.
Servicetillgänglighet och kundnöjdhet i fokus.
Varmt välkommen att skicka in din ansökan via mejl till: simon@biovarmesystem.se
Rekryteringsfirmor och bemanning avstår vi vänligt och mycket bestämt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
E-post: simon@biovarmesystem.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Biovärmesystem i Småland AB
(org.nr 556721-3284) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ägare
Simon Engdahl simon@biovarmesystem.se Jobbnummer
9690085