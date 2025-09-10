Servicetekniker Till Lkab Wassara
2025-09-10
Vill du arbeta nära tekniken, ta ansvar för att riggarna snurrar och vara en nyckelperson i ett forskningsnära team? Då kan det här vara rollen för dig.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
LKAB Wassara
LKAB Wassara levererar spjutspetsteknologi till komplexa borrprojekt. Affärsidén är att erbjuda kompletta borrsystem för effektiv och miljövänlig borrning baserade på vår kärnkompetens inom vattendriven borrning.
Din roll
Som servicetekniker hos LKAB Wassara har du huvudansvaret för att en av vår borrigg är i driftdugligt skick. Borriggen är en så kallad coiltubing rigg som är framtagen och utvecklad av Wassara. Du är den som ser till att operatörerna kan fokusera på körning där du felsöker, planerar reservdelar och utför reparationer inom el, hydraulik och mekanik. Vidare hanterar inköp av reservdelar, registrerar i Monitor och genomför inventeringar.
Rollen innebär också att du servar och reparerar kringliggande utrustning, är behjälplig vid riggflytt i gruvan och ansvarar för lagerhållning av riggdelar och borrstål, både ovan och under jord.
Du planerar för att borrplatser har rätt infrastruktur och säkerställer att säkerhetsrutiner följs i samråd med beställare. Du ansvarar för att förbruknings- och säkerhetsartiklar finns på plats och är delaktig i produktutveckling, tester och förbättringsarbete inom utvecklingsavdelningen. Rollen innebär även deltagande i byggmöten och samarbete med BTC, inköp och andra delar av LKAB vid behov.
Du är en viktig del av ett team som arbetar mot både forsknings- och produktionsmål, och du bidrar till att skapa struktur och långsiktighet i arbetet med våra riggar.
Det här har du med dig
I rollen som servicetekniker är du ansvarstagande och ser till att arbetet blir gjort med hög kvalitet och säkerhet. Du arbetar strukturerat med planering, lagerhållning och dokumentation, samtidigt som du är självgående och tar egna initiativ till förbättringar. Din nyfikenhet och driv gör att du bidrar aktivt till utvecklingsarbete, och du har ett starkt säkerhetsmedvetande i arbetet nära maskiner.
Du har även med dig
- Gymnasieexamen
- Flerårig erfarenhet av maskinarbete, t.ex. som mekaniker (lastbilar, entreprenadmaskiner etc.)
- Körkort för manuell växellåda
- Goda kunskaper i svenska och engelska
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Gällivare
Omfattning: Heltid, dagtid måndag-fredag
Kontakt: Mikael Duvmo, Gruppchef LKAB Wassara 0970 734 53 mikael.duvmo.wassara@lkab.com
Facklig kontakt:
IF Metall Gruv 4:an (Malmberget), Tomas Larsson Thomas.L.Larsson@lkab.com
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus. Ersättning
