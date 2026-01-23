Servicetekniker till dryckesteknik
Spendrups Bryggeri AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Stockholm
2026-01-23
Anställningsform: tillsvidare/provanställning | Tillträdesdag: efter överenskommelse | Sista dag att ansöka är 4 februari
Vill du kombinera teknik, kundservice med frihet under ansvar? Vi söker nu en servicetekniker till Stockholms centrala distrikt. Du kommer ansvara för service, reparation och installation av vår dryckesutrustning hos restaurangkunder och säkerställa att våra system alltid håller högsta kvalitet.
Om rollen Som servicetekniker arbetar du självständigt i ditt distrikt med service och installation av öltappar, kolsyrade system, kylutrustning och annan teknisk utrustning. Du utgår hemifrån med en fullt utrustad servicebil och planerar själv ditt arbete. Vid större projekt samarbetar du med kollegor i regionen. Rapportering sker via digitala verktyg.
I rollen ingår allt från att planera och genomföra service, lösa tekniska serviceuppdrag, till att utveckla kundrelationer och stötta säljarens arbete i affärsrelationen.
Arbetstiden är 8-17, måndag-fredag. Efter introduktion ingår schemalagd beredskap. Ibland stöttar du kollegor på andra distrikt där det förekommer övernattningar.Publiceringsdatum2026-01-23Profil
Slutförd gymnasieutbildning
B-körkort
Är tekniskt intresserad och gillar att lösa problem
Är serviceinriktad och trivs med att bygga kundrelationer
Har god initiativ- och samarbetsförmåga
Tidigare erfarenhet av teknisk service är meriterande men inte ett krav, vi erbjuder en gedigen introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling för att du ska lyckas i rollen.
Om oss Dryckesteknik är en engagerad och samarbetsinriktad avdelning som kännetecknas av affärsmässighet, kundfokus och arbetsglädje.
När du börjar hos oss får du en introduktion dels på vårt teknikcenter i Stockholm, dels samåka med en kollega för att lära dig jobbet tills att du känner dig trygg att köra själv. Därefter sker kontinuerligt lärande både planerat och efter ditt behov.
Välkommen med din ansökan för att bli en del av Spendrups och bidra till Sveriges bästa dryckesupplevelser!
Din ansökan
För denna tjänst behöver vi inget personligt brev, du ansöker istället genom att svara på några korta urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Om du uppfyller kraven kommer du även att få göra två urvalstester som skickas till din mejl.
Slutkandidater kommer efter sitt godkännande att omfattas av en bakgrundskontroll.
Kontaktperson: Fredrik Öbom, regionchef dryckesteknik, fredrik.obom@spendrups.se
Spendrups vision är att vara ett bryggeri i världsklass. Det innebär att vi stolt vill kunna jämföra oss med de bästa i världen i allt vi gör. Det gäller de produkter vi lanserar och de relationer vi bygger, hur vi agerar i nuet och hur vi satsar på sikt. Vår mission är att med kreativ kraft, långsiktigt ansvarstagande och passion skapa smakupplevelser och relationer i världsklass. Som medarbetare på Spendrups har du en viktig roll i vår gemensamma strävan mot världsklass och vi ser gärna att du identifierar dig själv med våra värderingar: Äkthet, Nyskapande och Handlingskraft.
Välkommen in! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
