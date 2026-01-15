Servicetekniker Luleå
2026-01-15
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
, Piteå
, Skellefteå
, Gällivare
, Umeå
Vi söker Servicetekniker till verkstaden samt tekniker för jobb ute på fält.
Du bygger din framtid och utvecklas inom ett marknadsledande företag med Volvos starka varumärke inom anläggningsmaskiner. Det här är en spännande bransch med mycket frihet och kreativitet. Här blir du en del av ett sammansvetsat team som även gärna ser fler kvinnliga sökande.
Vi söker dig som är en ansvarstagande, hängiven och engagerad servicetekniker för Volvos entreprenadmaskiner. Vi erbjuder ett utvecklande arbete i ett företag där laganda, arbetsglädje och motivation skapar en viktig plattform i det dagliga arbetet. Vi tar hand om varandra och sätter din säkerhet på arbetsplatsen före allt annat.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Att utföra service och reparationer på Volvos entreprenadmaskiner samt Volvo Pentas industrimotorer. Arbetet innefattar allt från montage av olika utrustningar, akuta reparationer till förebyggande underhåll och arbetet utförs både på plats hos kunden eller på vår anläggning. Du kommer att jobba i team som stöttar varandra och du är självklart delaktig i utvecklingen av arbetsuppgifterna och verksamheten.
För att lyckas och trivas i rollen
Har du:
- Ett genuint maskin- och motorintresse - bilar, entreprenadmaskiner, lastbilar, traktorer
- Kunskap inom fordonsel, teknik och gärna hydraulik
- Förmågan att uttrycka dig och förstå svenska eller engelska i såväl tal som skrift
- Goda datorkunskaper
- Körkort B
Det är meriterande om du har erfarenhet av fältarbete och/eller entreprenadmaskiner eller andra tunga fordon.
Är du:
- Strukturerad
- Kreativ och lösningsorienterad
- Ansvarstagande och självgående
- Serviceminded och gillar att samarbeta med andra
- Kundfokuserad och förtroendeingivande
Vi erbjuder dig
Ett spännande och fartfyllt arbete som ger utrymme för frihet, initiativtagande och eget ansvar. Du har många kontaktytor både externt och internt, och tas emot av ett härligt gäng nya kollegor.
PlaceringDu utgår från anläggningen i Luleå.
Så här ansöker du
Du ansöker till tjänsten online. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet. Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt dock senast 2026-02-15.
Tjänsten börjar med en 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Kontaktuppgifter
Conny Eriksson, platschef +46725348214
Elvis Hodzic, fackligt kontaktombud IF Metall, +46105563547
Varmt välkommen med din ansökan!
Swecon Anläggningsmaskiner AB ägs av Lantmännen och är auktoriserad återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Volvo Penta Industri och Ammann i Sverige. Vi marknadsför, säljer och servar Volvos entreprenadmaskiner samt erbjuder ett flertal olika tjänster och kompletterande produkter. Sweconkoncernen finns även representerad i Estland, Lettland och Litauen samt delar av Tyskland. Med drygt 700 anställda och 34 serviceplatser i landet kan Swecon erbjuda dig ett tryggt och spännande arbetsliv som kännetecknas av kreativitet samt frihet under ansvar.
Swecon Anläggningsmaskiner AB omsätter cirka 5,6 miljarder kronor. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swecon Anläggningsmaskiner AB
(org.nr 556575-1137), https://www.swecon.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Swecon Jobbnummer
9686376