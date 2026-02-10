Servicetekniker el Mölndal
Caverion Sverige: Vi är Caverion Sverige - en renodlad expert inom teknisk fastighetsförvaltning. Vi förstår att bakom varje byggnad, bakom all infrastruktur, finns människor och verksamheter som är beroende av att allt fungerar. Vi är här för att se till att det gör det. Varje dag, året om. Genom att ta ett helhetsansvar för våra kunders tekniska funktioner, både operativt och strategiskt, åstadkommer vi ökad driftsäkerhet, optimal funktion och minskad energianvändning. Våra engagerade medarbetare, från norr till söder, har den spetskompetens och multitekniska expertis som krävs för att förvalta byggnader och infrastruktur med extra höga krav på driftsäkerhet och prestanda. Som ansvarsfulla förvaltare av några av de tekniskt mest komplexa byggnaderna i Sverige, bryr vi oss om framtiden, och vi är här för att göra den bättre och mer hållbar. Byggda miljöer är en naturlig del av allas vardag. Vi gör fastigheter smartare, säkrare och mer hälsosamma att vistas i.
Vill du arbeta i en roll där din kompetens verkligen gör skillnad - varje dag?
Just nu söker vi en servicetekniker med el kompetens till vårt framgångsrika team på AstraZeneca i Mölndal. Trivs du med att lösa problem, skapa trygghet för våra kunder och bidra till hållbara, välfungerande fastigheter? Då kan vi ha jobbet för dig!
Du får möjlighet att jobba med
Som servicetekniker med inriktning el hos oss arbetar du brett inom el service och fastighetstekniska system. Du kommer att utföra felsökning, reparationer och förebyggande underhåll, arbeta med elinstallationer, styr- och reglerutrustning samt mindre projekt. Vidare ha tät dialog med våra kunder och bidra till en smidig vardag i deras verksamhet och ibland samverka med kollegor inom flera teknikområden.
Här får du en varierad vardag med stort eget ansvar - men alltid med teamet i ryggen.
I rollen ingår även:
• Planering av eget arbete
• Utföra tekniska serviceuppdrag
• Uppföljning och återrapportering
• Merförsäljning genom att se möjligheter, föreslå förbättringar och uppdateringar av de tekniska systemen via uppföljningsrapporter
Våra medarbetare är vårt hjärta
Våra medarbetare är den största tillgången vi har i vårt företag. Vi kan vara stolta över hur vi ser till att vi som företag lyckas genom att arbeta tillsammans.
Hos Caverion får du möjlighet att utvecklas genom att förstärka, förnya och vidareutveckla din kompetens. Vår egen digitala utbildningsplattform säkerställer de kurser och certifieringar du behöver för att ligga i framkant inom ditt område. Hög arbetsglädje hos en stabil och trygg arbetsgivare med god ekonomi, där säkerheten alltid kommer först.
Våra värderingar
Vi leder Vi levererar Vi bryr oss
• Du är utbildad elektriker med inriktning installation/service
• Har några års erfarenhet av självständigt arbete inom el
• Trivs i rollen som problemlösare och tycker om kundkontakt
• Är strukturerad, ansvarstagande och nyfiken på nya tekniska lösningar
• B-körkort
Vi erbjuder
• Goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Både inom det egna området, inom ett nytt ämne eller en ny position med mer ansvar
• Möjlighet att arbeta i en positiv, inkluderande och aktiv arbetsmiljö där fokus ligger på säkerhet
• Arbeta i ett företag där hållbarhet står högt på agendan, där vi åtar oss att göra skillnad tillsammans med våra kunder
• Bra löne- och försäkringssystem, inklusive pensions- och sjukförsäkring via kollektivavtal
• Caverion är en drivande kraft för mångfald och jämställdhet
• Attraktiv förmånsportal
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet och som en del i anställningsprocessen ingår alkohol- och drogtest samt att vår kund för uppdraget kräver att vi genomför en bakgrundskontroll. Tester och bakgrundskontroll genomförs med extern avtalad leverantör.
