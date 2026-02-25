Servicetekniker
Safeteam I Sverige AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Göteborg Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Göteborg
2026-02-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Safeteam I Sverige AB i Göteborg
, Mölndal
, Trollhättan
, Linköping
, Malmö
eller i hela Sverige
SÖKES:Servicetekniker inom larm och passersystem till SafeTeam i Göteborg FINNES:En av de bästa arbetsplatserna du kan få!
Kim på SafeTeam berättar:
Här bryr vi oss om varandra. Det finns ingen vi-och-dom-känsla utan företaget är mer sammansvetsat. Även om man jobbar i olika regioner så hjälps man åt.
Klicka här för att läsa en längre intervju med Kim.
Varför jobba på SafeTeam?
Vi på SafeTeam är övertygade om att vi kan göra fantastiska saker tillsammans när vi trivs och mår bra på vår arbetsplats. Därför jobbar vi medvetet med att skapa en arbetsmiljö och kultur som ger hög trivsel för alla medarbetare. Vi lever våra värderingar; Schyssta, Servicefokuserade och Säkra.
SafeTeam är stort nog för att erbjuda utvecklingsmöjligheter, stabilitet, kollektivavtal och fördelaktiga villkor - men samtidigt litet nog för en alldeles speciell och familjär stämning. Vi jobbar med ett brett produktutbud, allt ifrån passersystem, lås och larm till kameraövervakning, dörrautomatik, inbrottsskydd och brandskydd. Här hamnar du i gott sällskap, vi är cirka 200 härliga kollegor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Mölndal, Trollhättan och Stenungsund.
Vad ingår i jobbet?
Som servicetekniker kommer du arbeta med service och felsökning av befintliga säkerhetsanläggningar. Uppdragen gäller passersystem, porttelefoni och larmanläggningar. Det här är ett jobb för dig som gillar variation och kundkontakt - och som är intresserad av teknik. I den här rollen erbjuder vi förmånsbil.
Var?
I ljusa och fräscha lokaler på Hildedalsgatan på Hisingen hittar du vår larmavdelning. Här får du sällskap av närmare 40 härliga kollegor: tekniker, projektörer, arbetsledare, koordinatorer, avdelningschefer och regionchef. Vi satsar mycket på utbildningar och utveckling och är duktiga på att se potential i våra medarbetare och utveckla dessa. Är du en person som bidrar till vår fina laganda och positiva stämning? Då kommer du att trivas hos oss!
Vad kan du?
Vi söker dig med ett tekniskt intresse, som är praktiskt lagd och har goda IT-kunskaper. Du har lätt för att arbeta både självständigt och i grupp. Detta är en möjlighet för dig som vill lära nytt och utvecklas på jobbet!
Har du arbetslivserfarenhet från säkerhetsbranschen, eller som elektriker, är det meriterande. Men det viktigaste av allt är att du är rätt person med rätt inställning - då kommer vi att utbilda dig på plats. Detta är ett jobb som du successivt växer in i.
Som person är du serviceinriktad, positiv och strukturerad. Du gillar att ge bra service till såväl kunder som kollegor. Vidare du är noggrann, målinriktad och ansvarskännande. Du har heller inga problem med att prioritera i ditt arbete.
Du behöver ha B-körkort.
Passar vi ihop?
Vi lägger stor vikt vid vem du är som person. Vi vill nämligen att du ska passa in i vårt team, trivas och stanna länge! Jobbar du hos oss kommer vi göra allt vi kan för att det ska bli så. Vi hoppas på samma ärliga engagemang från dig.
Vi har formulerat det såhär:
SafeTeams medarbetarlöfte Du får jobba i ett proffsigt och familjärt företag där vi vill varandra och våra kunder väl. Här finns en genuin vilja att alltid göra sitt bästa. Vi gör det tillsammans, medarbetare och ledare har ett tätt samarbete hos oss. Det är viktigt att du tar ansvar och är prestigelös för att trivas, i utbyte får du möjligheter att utvecklas, en riktigt härlig gemenskap och en tillvaro som präglas av öppenhet och hjälpsamhet.
Nyfiken på vad andra SafeTeam:are säger?
Se filmen där flera medarbetare berättar om hur det är att jobba på SafeTeam.
När kan du börja?
Har vi fångat ditt intresse? Härligt! Vi intervjuar löpande, så vänta inte med din ansökan. Tjänsten kommer att tillsättas så snart vi hittar den rätta.
Frågor?
Vill du veta mer om jobbet? Hör av dig till avdelningschef Sara Roos, sara.roos@safeteam.se
.
I den här rekryteringen har vi valt samarbetspartners och annonsvägar. Vi tackar därför vänligt men bestämt nej till vidare kontakter med rekryterings- och bemanningsföretag.
Eftersom vi är verksamma i säkerhetsbranschen görs en kontroll i Polisens belastningsregister samt en ekonomisk bakgrundskontroll inför anställning. Vidare behöver du vara flytande i svenska i tal och skrift.
Vill du veta hur vi behandlar dina personuppgifter? Vi använder Teamtailors verktyg för rekrytering. Vissa personuppgifter hanteras enligt Teamtailors integritetspolicy och vissa personuppgifter hanteras enligt SafeTeams integritetspolicy. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7290651-1861778". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Safeteam i Sverige AB
(org.nr 556336-1681), https://jobb.safeteam.se
Södra Hildedalsgatan 9 (visa karta
)
417 05 GÖTEBORG Arbetsplats
SafeTeam Jobbnummer
9764046