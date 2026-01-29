Servicetekniker
2026-01-29
Dina arbetsuppgifter
Vill du ha en nyckelroll i driften av vår fastighet och automatiserade höglager? Vi söker en engagerad servicetekniker som är redo att ta ett helhetsansvar för både tekniska system och underhåll. Om du brinner för att lösa problem och har en bred kompetens inom fastighetsteknik och automation. Då kan du vara den vi söker som Servicetekniker till Fastighetsavdelningen hos Oriola Sweden AB!
I rollen som servicetekniker är du en viktig del av fastighetsavdelningen och ansvarar för en rad olika tekniska system. Du arbetar med allt från drift, underhåll, och service till larmhantering och felsökning av både fastighetens och produktionens tekniska installationer.
Rollen ansvarar för att vår byggnad fungerar felfritt, vilket bidrar direkt till vår verksamhets framgång. Ditt arbete är både brett och varierande, och du hanterar allt från rutinmässigt underhåll till akuta situationer.
Dina viktigaste ansvarsområden inkluderar fastighetsteknik, vilket innebär drift och underhåll av alla tekniska system som el, VVS och ventilation. Du är en problemlösare som snabbt kan felsöka och reparera installationer. Genom tillsyn, service och felsökning av våra automatiserade system säkerställer du att logistiken i höglagret flyter smidigt. Utöver detta är säkerhet och beredskap en central del av ditt arbete, då du aktivt arbetar för en trygg arbetsmiljö och ingår i vår beredskapsgrupp för att hantera akuta driftstörningar, även utanför ordinarie arbetstid. Tunga lyft kan förekomma i enstaka fall.
Du är den som säkerställer att vår anläggning alltid håller högsta standard.
Rollen kommer att stödja anläggningen i Mölnlycke Du kommer ingå i ett team om 4 personer och rapporterar till Facility Manager.
För information: Rekryteringen genomförs i samarbete med Randstad. För mer information om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Simona Möller via e-post: simona.moller@randstad.se
Ansvarsområden
Fastighetsteknik och drift
Automatiserade höglagersystem
Säkerhet och arbetsmiljö
BeredskapKvalifikationer
Erfarenhet av fastighetsunderhåll & tekniskt underhåll
Erfarenhet av arbete inom industri, lager & logistiklokaler
Erfarenhet av brandlarm/sprinkler & gassläckanläggning
Goda kunskaper i svenska & engelska i tal & skrift
God datorvana & dokumentationsförmåga
B-körkort & tillgång till bil
Meriterande
Jobb på höga höjder
Heta arbeten certifikat
Erfarenhet av arbete inom läkemedelshantering
Automatiserade produktion & lagerlösningar
Kunskap i styr- & reglerteknik, gärna PLC
Fallskyddsutbildning
Truck, sax & liftbehörighet
Erfarenhet av beredskapstjänst
Eftergymnasial utbildning med inriktning mot automationsteknik, eller alternativt motsvarande kunskaper erhållna genom annan utbildning & arbetserfarenhet
Vi söker dig som är noggrann och ansvarstagande. Du är strukturerad och praktisk, med förmågan att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Din analytiska förmåga gör att du snabbt kan lösa problem, och du är alltid serviceinriktad. En stor del av arbetet kräver att du är tålmodig och kan prioritera dina uppgifter effektivt. Om företaget
Oriola Sweden AB
Oriola is a Finnish listed company with a solid expertise within the pharmaceutical sector. We have more than one hundred years of experience in medicine distribution in Sweden and over 70 years in Finland, and we unite all actors in the field from pharmaceutical companies to consumers in a unique way. With the help of our professional and committed employees, we promote the wellbeing of people and animals. We ensure that medicines as well as health and wellbeing products are delivered in a safe and customer-friendly manner to pharmacies, veterinarians, retailers, or our dose dispensing customers. Our expert services support pharmaceutical companies throughout the entire lifespan of a product. With us, you will have access to a wealth of expertise and inspiring opportunities in all our businesses.
Our purpose is 'Health for life'. With us, you will join an open and collaborative culture. We support and care for each other and our customers. To thrive with us, you will need to be open, proactive and responsible - and we will help you to develop your strengths and progress along your professional journey. At Oriola, we cherish openness, taking initiative and responsibility, and working together.
Do you want to work towards an even healthier future? Join us! Ersättning
Monthly
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
